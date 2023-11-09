الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل الجنديين روني إيشيل (19 عاما) ودوف موشيه كوغان (32 عاما)

هما الجنديان رقم 36 و37 في الجيش الإسرائيلي اللذان قُتلا منذ بدء الحرب التي اندلعت بسبب هجوم حماس الدموي في 7 أكتوبر.

سمح الجيش الإسرائيلي، مساء الخميس، بالإعلان عن وفاة روني إيشيل(19 عاما) من تسور يتسحاق، المفقودة منذ هجوم حماس على قاعدته في ناحال عوز في 7 أكتوبر/تشرين الأول المنصرم، وجندي الاحتياط دوف موشيه كوغان، (32 عامًا) وهو مقاتل مع وحدة شالداغ، سقط خلال النهار أثناء القتال في قلب قطاع غزة، وهما الجنديان رقم 36 و37 في الجيش الإسرائيلي اللذان قُتلا منذ بدء الحرب التي اندلعت بسبب هجوم حماس الدموي في 7 أكتوبر.

وفي 6 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، حل والد الفتاة ضيفا على جان شارل بانون في البرايم على قناة i24NEWS. وباستحضار الضيق الذي كان يعيشه هو وزوجته، كان لا يزال لديه أمل في أن تكون ابنته رهينة في غزة وعلى قيد الحياة. وكانت روني قد وصفت عبثية مصطلح "مفقود" الذي تستخدمه السلطات لوصف وضع ابنتها التي لم يتم التعرف على جثتها في أي مكان. وتم التحقق من "رفاتها" أخيرًا بعد شهر من المأساة، وسط رماد القاعدة التي خدمت فيها يوم السبت 7 أكتوبر.