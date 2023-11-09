الولايات المتحدة تعيد إلى إسرائيل عشرات الآلاف من القذائف التي نقلتها إلى أوكرانيا

سفينة أمريكية أنهت اليوم تفريغ عشرات الآلاف من القذائف من عيار 155 ملم وهي مخصصة للقتال في غزة وكذلك في لبنان

أعادت الولايات المتحدة، اليوم (الخميس)، عشرات الآلاف من قذائف المدفعية التي أخرجتها من إسرائيل لصالح الحرب في أوكرانيا. وعلم موقع "واينت" أن سفينة أمريكية أنهت اليوم تفريغ عشرات الآلاف من القذائف من عيار 155 ملم وهي مخصصة للقتال في غزة وكذلك في لبنان حيث يستخدم سلاح المدفعية إطلاق النار على مصادر الإطلاق، خاصة بعد الهجمات الصاروخية المضادة للدبابات.

ومع استلام القذائف اليوم، تكون وزارة الأمن والجيش الإسرائيلي قد استكملا الاستقبال في إسرائيل وتفريغ سفينة شحن تحمل نحو 2500 طن من المعدات العسكرية للجيش الإسرائيلي، في حوالي 170 حاوية. وتم تحميل المعدات على مئات الشاحنات ونقلها إلى الوحدات القتالية.

في بداية العام، أطلق الجيش الأمريكي الأسلحة المخزنة في إسرائيل، وهي جزء من مخزون ضخم من الأسلحة والذخائر، والتي أتاحت الولايات المتحدة للجيش الإسرائيلي الوصول إليها في حالات الطوارئ. وتم إرسال القذائف إلى أوكرانيا لمساعدتها في التعامل مع النقص في هذا النوع من الذخيرة. ورفضت إسرائيل باستمرار منذ بداية الحرب تزويد أوكرانيا بالأسلحة خوفا من الإضرار بعلاقاتها مع روسيا، فضلا عن ميزان القوى في سوريا والقتال ضد المؤسسة الإيرانية هناك.

عودة القذائف هي بمثابة جزء من الدعم الأميركي لإسرائيل وخطوة ردع غير مسبوقة. في بداية الأسبوع، أُعلن أن الولايات المتحدة أرسلت غواصة نووية إلى الشرق الأوسط، وهي رسالة موجهة بوضوح إلى المنافسين الإقليميين، كجزء من محاولة إدارة بايدن لمنع نشوب صراع أوسع نتيجة لحرب إسرائيل -حماس. وفي الشهر الماضي، وصلت حاملتا طائرات إلى المنطقة.

تم جلب السفينة المحملة بالقذائف التي رست في ميناء أشدود إلى إسرائيل في عملية مشتركة مع الوحدة المسؤولة عن النقل الدولي في مديرية المشتريات (المنهار) في وزارة الأمن. وحتى الآن، وصلت إلى إسرائيل 123 طائرة شحن و7 سفن محملة بأكثر من 7000 طن من الأسلحة والمعدات العسكرية، لضمان استراحة عملياتية لتحقيق أهداف الجيش الإسرائيلي.

إن التعاون بين الجيش الإسرائيلي والجيش الأمريكي أمر غير معتاد في الحرب، حيث يتبادل الطرفان معلومات استخباراتية حميمة ونشاط عملياتي مشترك في مجال الدفاع الجوي وفي القوات الجوية ككل.