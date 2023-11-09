لقاء مع الرئيس الإسرائيلي يتسحاك هرتسوغ على قناة i24NEWS

"نحن أمة صامدة، أعيد بناؤها بعد أسوأ الفظائع"

التقت i24NEWS مع الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ لمناقشة الحرب المستمرة مع حماس. وتراوحت المناقشات بين صدمة الرئيس عندما تكشف الوضع الأصلي في 7 تشرين الأول (أكتوبر)، إلى وجهات نظره بشأن التحيز العام لوسائل الإعلام الدولية منذ بداية الحرب.

في سمحا توراة (اليوم الأخير من عيد العرش الذي حدثت فيه المعركة مع حماس)، كان هرتسوغ نفسه في منزل طفولته حيث يقضي عطلات نهاية الأسبوع مع عائلته. وقال إنه لم يكن على علم مطلقًا بما يجري و"فقط من خلال القنوات الإعلامية أدركنا أن الجحيم قد فُتح علينا".

من الواضح من وجهة نظر هرتسوغ أن حماس، كمنصة إيرانية، تدخلت خلال فترة التطبيع الحاسمة بين إسرائيل ودول عربية أكثر من أي وقت مضى. وحتى لصحيفة نيويورك تايمز، نُقل عن أحد مقاتلي حماس قوله إن منظمتهم تريد عنفًا دائمًا واضطرابات في الشرق الأوسط.

وفيما يتعلق بموضوع اليهود في الخارج، كشف هرتزوغ أنه كتب رسالة شخصية إلى رؤساء جميع الجامعات في الولايات المتحدة يطالب فيها بسلامة الطلاب اليهود في الخارج. وذكر هرتسوغ أنه لم يتلق ردا من العديد منهم بعد.

وقال هرتسوغ "كأس العذاب والألم مملوء - نعم، من الطبيعي للغاية التعبير عن المشاعر، والبكاء، علينا أن نمر بفترة الحداد هذه لكننا أمة مرنة للغاية. لقد أعدنا بنائها بعد أسوأ الفظائع، و شعب هذا البلد يقف ما زال يقف بقوة".