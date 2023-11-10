أغلبية ساحقة لغانتس على نتنياهو في الملائمة لرئاسة الحكومة | استطلاع إسرائيلي

على خلفية تزايد الضغوط الأمريكية ورفع قضية المختطفين إلى قمة أولويات الجمهور، فإن 59% من الإسرائيليين يؤيدون وقف إطلاق النار الإنساني في غزة بشكل مشروط، على أن يكون الشرط الأساسي لهم هو عودة جميع المختطفين (39%)، أو على الأقل بعضها (16%). وذلك بحسب استطلاع "معاريف" الذي أجرته شركة "Lazar Researches" بقيادة الدكتور مناحيم لازار وبالتعاون مع Panel4All.

كما أظهر الاستطلاع أن 30% من الإسرائيليين يعارضون وقف إطلاق النار، بغض النظر عن قضية المختطفين. وفي المقابل فإن 3% فقط يدعون إلى وقف غير مشروط لإطلاق النار. 8% من المشاركين ليس لديهم موقف بشأن هذه المسألة.

كما يظهر تجزئة بيانات الاستطلاع أنه حتى بين المشاركين العرب فيه، فإن الرأي السائد (41%) هو أن وقف إطلاق النار يجب أن يكون مشروطاً بإجراءات تتعلق بالمختطفين. 21% منهم يؤيدون ذلك بغض النظر عن وقف إطلاق النار و32% ليس لديهم رأي في الموضوع. 6% منهم يعارضون وقف إطلاق النار الإنساني في أي حالة.

وردا على سؤال: أي الاثنين، بنيامين نتنياهو أم بيني غانتس، أكثر ملاءمة لرئاسة وزراء إسرائيل، كانت الإجابات: نتنياهو - 26%، غانتس - 52%، لا أعرف - 22%.

كما يظهر الاستطلاع أن الإسرائيليين منقسمون في رأيهم بشأن مصير قطاع غزة بعد هزيمة حماس. 41% يؤيدون الخروج من القطاع، الأغلبية تشترط نقله إلى السيطرة الدولية (33%)، و8% فقط يؤيدون نقل السيطرة إلى السلطة الفلسطينية. 44% يريدون بقاء إسرائيل هي المسيطرة على القطاع، سواء تحت سيطرة أمنية فقط (22%) أو أن يشمل ذلك أيضاً إقامة مستوطنات مدنية (22%).

وتشير نتائج الاستطلاع إلى أنه لم تشهد هذا الأسبوع سوى تغييرات طفيفة في خريطة المقاعد التي حصلت عليها مختلف الأحزاب (باستثناء ميرتس، التي انخفضت بفارق مقعدين إلى 4 مقاعد فقط). وتحصل كتلة أحزاب المعارضة على 77 مقعدا (مقابل 78 الأسبوع الماضي)، مقابل 43 مقعدا للائتلاف الحالي (42 الأسبوع الماضي).

رداً على سؤال: لو جرت انتخابات الكنيست اليوم، لمن ستصوت؟ وكانت الإجابات هي: معسكر الدولة – 40 مقعدا (39 في الاستطلاع السابق)، الليكود 18 (18)، يش عتيد 14 (15)، إسرائيل بيتنا 9 (8)، شاس 9 (8)، يهدوت التوراة 7 (7). ، عوتسما يهوديت 5 (5)، الجبهة الديمقراطية والعربية للتغيير 5 (5)، القائمة العربية الموحدة 5 (5)، ميرتس 4 (6)، الصهيونية الدينية 4 (4).