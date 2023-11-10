مصادر في الإدارة الأمريكية: الوقت المتاح للجيش الإسرائيلي لعملية عسكرية في غزة محدود

قال مسؤولون في الإدارة الأمريكية إن الوقت المتاح للجيش الإسرائيلي للقيام بالعملية العسكرية في قطاع غزة محدود، حسبما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" التي أشارت إلى أن المسؤولين قالوا إن الغضب في الدول العربية في المنطقة والإحباط في المنطقة قد تفاقم. وإن الولايات المتحدة ودول أخرى بسبب الخسائر العديدة في صفوف المدنيين في قطاع غزة قد تعيق هدف إسرائيل: تدمير حماس.

وأكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن اليوم الجمعة "الحاجة إلى بذل المزيد" لحماية المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، مرحبا في الوقت نفسه بموافقة إسرائيل على لزوم "هدن" يومية في حربها مع حركة حماس في القطاع للسماح بخروج السكان من شماله.

وقال بلينكن خلال زيارة إلى نيودلهي "أعتقد أنه تم إحراز بعض التقدم، لكن من الواضح جدا أن هناك حاجة لبذل المزيد على صعيد حماية المدنيين وإيصال المساعدة الإنسانية إليهم". وأشار إلى أن واشنطن تعمل على "خطط ملموسة من أجل ذلك".

وإذ لفت إلى موافقة إسرائيل على هدنات يومية لمدة أربع ساعات وعلى إقامة ممرين إنسانيين للسماح للمدنيين بالخروج من مناطق المعارك، اعتبر أن "هذه الخطوات ستسمح بإنقاذ أرواح وبإيصال المزيد من المساعدة إلى الفلسطينيين الذين يحتاجون إليها".