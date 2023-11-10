أردوغان: تركيا مستعدة لعلاج الجرحى الفلسطينيين من القطاع على أراضيها

أردوغان: تركيا مستعدة لاستقبال الفلسطينيين الذين أصيبوا في الحرب وعلاجهم في مستشفيات البلاد

ذكرت وكالة رويترز للأنباء اليوم (الجمعة) أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال في حديث مع الصحفيين بعد زيارته لأوزبكستان إن بلاده مستعدة لاستقبال الفلسطينيين الذين أصيبوا في الحرب وعلاجهم في مستشفيات البلاد.

وقال أيضًا إنه يمارس ضغوطًا على إسرائيل لوقف الهجمات في قطاع غزة، وذلك على خلفية التقرير الأخير لوزارة الصحة في غزة والذي أفاد بأن عدد القتلى الفلسطينيين بسبب الهجمات الإسرائيلية ارتفع إلى 10812. ومن بين الضحايا 4412 طفلا و2918 امرأة و676 مسنا، فيما أصيب أكثر من 26 ألف شخص.

جدير بالذكر، أن أردوغان التقى مؤخرًا خطابًا في مسيرة دعم لغزة في إسطنبول، دعا خلاله إلى أن إسرائيل ترتكب جرائم حرب: "إن إسرائيل وأطراف أخرى تقف وراء المنظمات الإرهابية في شمال سوريا والعراق. إسرائيل لن تصمد استمرت ثلاثة أيام دون دعم من الدول الغربية. نحن نستعد لإعلان إسرائيل حرباً إجرامية ضد العالم".