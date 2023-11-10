نتنياهو:"بعد القضاء على حماس، ستكون هناك سيطرة أمنية كاملة على قطاع غزة"

قال رئيس بلدية سديروت ألون دافيدي لنتنياهو إن "الحرب ستنتهي عندما يهزم الجيش الإسرائيلي حماس والجهاد وتعيد الدولة جميع المختطفين إلى أراضينا"

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو لرؤساء البلديات والمسؤولين الجنوبيين، اليوم الجمعة، إنه "حتى بعد انتهاء الحرب، سيظل قطاع غزة تحت السيطرة الأمنية للجيش الإسرائيلي"وتابع: "نحن لا نثق بقوى أخرى". وأعرب القادة المحليون لرئيس الوزراء عن قلقهم بشأن عودة سكانهم الذين تم إجلاؤهم إلى قطاع غزة وطالبوا بالقضاء التام على المجموعات المسلحة.

والتقى بنيامين نتنياهو، في وقت سابق من اليوم الجمعة، للمرة الأولى مع قادة البلدات القريبة من قطاع غزة منذ بداية الحرب، ووعد نتنياهو بأن "إسرائيل سوف تقضي على حماس، وأنه سيكون هناك نزع كامل للسلاح في قطاع غزة وسيطرة أمنية كاملة على أراضي غزة"

وافتتح الاجتماع، الذي عقد في كيريا في تل أبيب، بالوقوف دقيقة صمت حدادا على روح رئيس مجلس شعار هنيغف، أوفير ليبشتاين.

ومن جهته قال رئيس بلدية سديروت ألون دافيدي لنتنياهو إن "الحرب ستنتهي عندما يهزم الجيش الإسرائيلي حماس والجهاد وتعيد الدولة جميع المختطفين إلى أراضينا"واضاف "حتى ذلك الحين، يجب أن تظل إسرائيل في مكانها وتسيطر بأمان على قطاع غزة. ويجب ألا يكون هناك أي تهديد لسديروت ومحيطها وجميع المواقع الجنوبية، وسيتمكن سكاننا من العودة بسلام وأمان إلى ديارهم".