حرب غزة على رأس جدول أعمال اجتماع الرئيس الأميركي ونظيره الصيني في أول محادثات بينهما خلال عام

"سيناقشان المسائل المرتبطة بالعلاقة الثنائية بين الصين والولايات المتحدة وأهمية الابقاء على قنوات التواصل مفتوحة فضلا عن مروحة من الملفات الإقليمية والدولية والحرب في غزة".

قالت الناطقة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار في بيان، اليوم الجمعة إن الرئيس الأميركي جو بايدن سيلتقي نظيره الصيني شي جينبينغ في 15 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، و"سيناقشان المسائل المرتبطة بالعلاقة الثنائية بين الصين والولايات المتحدة وأهمية الابقاء على قنوات التواصل مفتوحة فضلا عن مروحة من الملفات الإقليمية والدولية والحرب في غزة".

وكان مسؤولان أميركيان رفيعا المستوى أكدا في وقت سابق من اليوم الجمعة، أن اللقاء سيعقد "في منطقة سان فرانسيسكو" في ولاية كاليفورنيا في غرب الولايات المتحدة وجددا التأكيد على رفض "النزاع" أو "حرب باردة" مع بكين.

ومن جهتها قالت وزارة الخارجية الصينية إن "شي سيسافر إلى سان فرانسيسكو في الفترة من 14 إلى 17 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، لحضور "اجتماع رؤساء الدولتين الصينية الأمريكية"، بينما أكد أيضًا للمرة الأولى أنه يعتزم حضور اجتماع زعماء منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (آبيك).

وقال مسؤولون إن بايدن وشي سيناقشان أيضا الأزمات العالمية الملحة الأخرى مثل الغزو الروسي لأوكرانيا، فضلا عن التوترات بشأن جزيرة تايوان المضطربة.