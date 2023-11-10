القمة السعودية الأفريقية تؤكد على "ضرورة وقف العمليات في غزة وحماية المدنيين وفقاً للقانون الدولي والإنساني"

أكد إعلان الرياض"على أهمية "الدور الذي يجب أن يضطلع به المجتمع الدولي في الضغط على الجانب الإسرائيلي لإيقاف الهجمات الإسرائيلية والتهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة

ذكر البيان الصادر في ختام أعمال القمة السعودية الأفريقيةن اليوم الجمعة، أن "المشاركين أكدوا ضرورة تمكين المنظمات الأممية من أداء عملها في قطاع غزة، وعلى أهمية وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية وحماية المدنيين وفقاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".

وأكد البيان الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية ويحمل اسم "إعلان الرياض"على أهمية "الدور الذي يجب أن يضطلع به المجتمع الدولي في الضغط على الجانب الإسرائيلي لإيقاف الهجمات الإسرائيلية والتهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة الذي يعد انتهاكا صارخاً للقانون الدولي الإنساني والقوانين الدولية"

وشددت القمة على "ضرورة السماح بتمكين المنظمات الدولية الإنسانية للقيام بدورها في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الشعب الفلسطيني بما في ذلك منظمات الأمم المتحدة خاصةً وكالة "الأونروا" ودعم جهودها في هذا الشأن"وأهمية تكثيف الجهود للوصول إلى تسوية شاملة وعادلة للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي؛ وفقاً لمبدأ حل الدولتين.

كما أكد القادة على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وحسن الجوار على أساس مبدأ المساواة والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة بين الدول وفقاً للقانون الدولي، وبحثت القمة "سبل تعزيز التعاون وتنسيق الجهود، وتبادل الخبرات، بما يخدم ويحقق المصالح المشتركة، ويسهم في تحقيق الأمن والسلم في العالم، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لمنع وقوع الجرائم الإرهابية بالتعاون الوثيق فيما بين دولهم"

وكانت الرياض قد استضافت، اليوم الجمعة، القمة السعودية - الأفريقية الأولى، تحت عنوان عنوان "شراكة مثمرة"، لتؤسس لتعاون استراتيجي بين الجانبين في مختلف المجالات، الاقتصادية والسياسية والثقافية والسياحية.