الأمين العام للأمم المتحدة يصدر بيانا لـ i24NEWS يوضح فيه موقفه من الرهائن الإسرائيليين الذين تحتجزهم حماس

أضح البيان أن غوتيريش دعا باستمرار إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن المحتجزين في غزة.

في تصريح لـ i24NEWS فال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في بيان، أن الأمين العام أكد إدانته للأعمال الإرهابية المروعة التي ارتكبتها حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر المنصرم، وقد تم تسليم البيان لقناة i24NEWS من أجل توضيح أي سوء فهم لخطابه في الأمم المتحدة عند بداية الأزمة.

وأضح البيان أن غوتيريش دعا باستمرار إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن المحتجزين في غزة.

وفي 24 أكتوبر/تشرين الأول المنصرم، التقى غوتيريس ببعض العائلات المتضررة من وضع الرهائن، وتعهد ببذل كل الجهود الممكنة لتأمين إطلاق سراح الرهائن. وبحسب البيان، فإن التزامه بهذه القضية واضح في المشاركات الدبلوماسية المستمرة حيث أثار هذه القضية مع مختلف أصحاب المصلحة الإقليميين، بما في ذلك المناقشات في قطر.

والأهم من ذلك، أن الأمين العام أكد في بيانه احترامه لحقوق الناس في التظاهر بحرية في أي مكان. ووفقا له، فإن هذا الالتزام بالحريات الفردية يتماشى مع المبادئ الأوسع للأمم المتحدة، مع التركيز على أهمية القيم الديمقراطية حتى في مواجهة المواقف المعقدة والصعبة.

وبينما يراقب المجتمع الدولي التطورات في المنطقة، يقول الأمين العام غوتيريش إنه يظل ثابتا في سعيه لإيجاد حل لأزمة الرهائن، ويعمل دبلوماسيا ويحث على إطلاق سراح أولئك الذين تم أسرهم في 7 أكتوبر/تشرين الأول المنصرم.