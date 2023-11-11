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الجيش الإسرائيلي يوجه رسالة تحذير للرئيس السوري بعد إطلاق الطائرة المسيرة تجاه ايلات

i24NEWS

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الرئيس السوري بشار الأسد
SANA via AP, Fileالرئيس السوري بشار الأسد

وكانت الطائرة المسيرة التي انطلقت من سوريا الخميس انفجرت في مدرسة في مدينة ايلات

بعث المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هغاري رسالة الى الرئيس السوري بشار الأسد ليلة أمس الجمعة بعد إطلاق الطائرات المسيرة الايرانية من سوريا الخميس وانفجارها في مدرسة في ايلات جنوب إسرائيل، وعن الضربات الإسرائيلية ردا على ذلك وقال :"سوريا دولة ذات سيادة، والنظام السوري مسؤول عن كل نشاط ينطلق من أرضه". 

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وصرح هغاري في تحديثه أمس أن الجيش الإسرائيلي شن هجوم الليلة في الأراضي السورية استهدف المنظمة التي أطلقت الطائرة المسيرة تجاه إسرائيل والتي وفقا له :"هي نفس الطائرة المسيرة التي ضربت المدرسة في ايلات" وأضاف هغاري :"سنواصل ونرد بشكل بشراسة على أي هدف لكل منظمة عدائية كهذه أو تلك". 

وتطرق هجاري الى قضية إعادة المختطفين الإسرائيليين في قطاع غزة وقال :"نحن منخرطون بصورة مستمرة في تحركات متنوعة لإعادة المختطفين. هذه العمليات معقدة، ولم تنتهي، وتستغرق وقتا. لن نفوت أية فرصة لإعادة المختطفين. لا عملياتية ولا استخباراتية ولا مدنية. اطالب الجمهور بالإطلاع عن طريق الجهات الرسمية الإسرائيلية. عندما يكون ما يمكن الحديث عنه، ستبلغ العائلات أولا وبعدها الجمهور". 

ويشار إلى أن الرئيس السوري بشار الأسد شارك في القمة الطارئة بمشاركة رؤساء وبعثات من دول عربية، ستناقش "وقف الحرب في غزة"، وسبق القمة جلسة تحضيرية لوزراء خارجية الدول العربية عقدت الخميس ومشاورات متواصلة الجمعة استعدادا للحدث. 

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