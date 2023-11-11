قائد ميداني في حزب الله :"هذا هو خطنا الأحمر للانضمام الى الحرب"

القائد الميداني يؤكد أن تنظيمه لن يقف مكتوفي اليدين في حال شعر أن الحرب ستؤدي الى انهيار حركة حماس

على ضوء التصعيد شمال إسرائيل وتبادل إطلاق النار مع حزب الله- تتواصل المخاوف بأن يقرر التنظيم اللبناني في نهاية الأمر الدخول الى الحرب مع إسرائيل، وفي غضون ذلك صرح قائد ميداني في التنظيم مع صحيفة "التايمز" البريطانية محذرا أنه "فيما لو شعرنا أن هناك احتمالا ولو بنسبة 50% بأن تنهار حماس تماما، فسوف نخوض حربا ضد إسرائيل".

وقال القيادي الميداني الكبير والذي أشير اليه باسم "علي" أنه "يشعر أن الحرب تقترب الى هنا، ستكون هنا قريبا". واضاف :"شاركت في المعارك ضد الجيش الإسرائيلي كل حياتي، ونحن على استعداد تام لإغلاق الفصل الأخير من حربنا مع إسرائيل، إذا تلقينا هذا الأمر" وتابع إن "الإسرائيين يتحدثون بالفعل عن السيطرة الكاملة على غزة، وإذا شعرنا، كحزب الله بأنه يوجد احتمال لانهيار حماس، فسندهب الى الحرب"، مكررا بذلك خطاب حسن نصر الله الأسبوع الماضي.

وأشار لاحقا إلى تبادل إطلاق النار بين الطرفين في الأسابيع الأخيرة، قائلا:"نحن حاليا نستخدم بشكل أساسي صواريخ كورنيت ضد إسرائيل، لكننا جاهزين بالفعل لاستخدام أسلحة ثقيلة أكثر، هذه مسألة وقت، ربما أيام حتى يمكن استخدامها. هذا قرار لم يتخذ بعد، لكنها ستتخذ وفقا للأحداث في الميدان" وأضاف :"الأيام التي كان بإمكان إسرائيل فيها التحليق فوقنا والقصف بحرية قد ولت منذ فترة طويلة، لدينا الآن صواريخ غير هذا السيناريو تماما، إذا كانوا مجانين بما يكفي للقيام بذلك فلدينا أشخاص أكثر جنونا ومستعدين للقيام بما هو أسوأ بكثير".