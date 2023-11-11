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نصر الله: إسرائيل لم تحقق أي انجاز تستطيع أن تقدمه لجمهورها

i24NEWS

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حسن نصر الله يعلن ان ناقلة المازوت الايرانية الاولى تنطلق خلال ساعات من ايران 19 اب 2021
Abir AL AHMAR, Kamal MEHANNA / AFPTV / AL MANAR / AFPحسن نصر الله يعلن ان ناقلة المازوت الايرانية الاولى تنطلق خلال ساعات من ايران 19 اب 2021

"ما يحدث في غزة خطير وكبير واستثنائي"

يدلي الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، اليوم السبت، كلمة بمناسبة "يوم الشهيد". وقال حسن نصر الله  في كلمته "إن الوحشية الإسرائيلية هدفها إخضاع شعوب المنطقة وإسقاط إرادة المطالبة بالحقوق المشروعة".

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وأضاف "أن الوقت يضغط على إسرائيل ومن يحميها من رؤساء دول غربية، وأن الإدارة الأميركية هي التي تدير المعركة بغزة وكل الضغط يجب أن يكون على هذه الإدارة".

وتابع أنه "لم يعد أحد في العالم يدعم إسرائيل سوى الولايات المتحدة وبريطانيا، وأن الشعب الفلسطيني يطالب القمة العربية والإسلامية بالحد الأدنى وبموقف رجل واحد".

وقال: "إذا كان هناك من قوة للمقاومة في لبنان وفلسطين ولحركات المقاومة في المنطقة فهي ببركة قيادة إيران . وإن إيران لم تترك دعماً إلا وقدمته للمقاومة لتصمد شعوب المنطقة وذلك رغم كل التهديدات. كما أنها لا تقرر نيابة عن حركات المقاومة بل ستبقى الحامية والمساندة لها".

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