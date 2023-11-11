قمة عربية إسلامية مشتركة في الرياض لمناقشة الحرب في غزة

رئيس إيران يدعو الدول الإسلامية إلى تصنيف الجيش الإسرائيلي "منظمة إرهابية"

دعا قادة الدول العربية والإسلامية السبت إلى وقف "الاعتداءات" الإسرائيلية على قطاع غزة محملين إسرائيل مسؤولية احتمال توسع نطاق الحرب، خلال مؤتمر قمة عربي وإسلامي مشترك في الرياض.

وفي كلمته الافتتاحية، أكّد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أن بلاده "تؤكد تحميل سلطات الاحتلال مسؤولية الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني". وتابع "نحن على يقين بأن السبيل الوحيد لتأمين الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة هو إنهاء الاحتلال والحصار والاستيطان".

بدوره، قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن ما يتعرض له الفلسطينيون هو "حرب إبادة". وقال إنّ "شعبنا يتعرض إلى حرب إبادة على يد ألة الحرب الإسرائيلية التي انتهكت الحرمات وتخطت الخطوط الحمراء في غزة".

فيما ندّد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بمعاناة سكان غزة من "ممارسات لاإنسانية تعود بنا إلى العصور الوسطى". وحذّر من توسع نطاق الحرب "مهما كانت محاولات ضبط النفس فإن طول أمد الاعتداءات، وقسوتها غير المسبوقة كفيلان بتغيير المعادلة وحساباتها.. بين ليلة وضحاها".

وتأتي الاجتماعات الطارئة للجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي في ظل الحرب الجارية بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة إثر هجوم غير مسبوق نفذته الحركة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر داخل إسرائيل. وأطلقت منظمات إغاثة دولية مناشدات عاجلة للتوصل لوقف إطلاق نار في غزة مع نفاد إمدادات الماء والغذاء والدواء.

وكان من المفترض بالأساس أن تعقد الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي قمتين منفصلتين، غير أن وزارة الخارجية السعودية أعلنت باكرا السبت عقد "قمة عربية إسلامية مشتركة غير عادية" بشكل استثنائي السبت.

واقترحت بعض الدول، من بينها الجزائر ولبنان، مشروع قرار يتضمن تهديدا بقطع امدادات النفط عن اسرائيل وحلفائها الغربيين وقطع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية التي تقيمها بعض الدول العربية مع اسرائيل، بحسب الدبلوماسيين. كن ثلاث دول عربية، من بينها الامارات والبحرين اللتين طبعتا علاقاتهما مع اسرائيل في 2020، رفضت المقترح.

من جانبه، دعا الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الدول الإسلامية إلى تصنيف الجيش الإسرائيلي "منظمة إرهابية". ودعا رئيسي كذلك في كلمته أمام القادة العرب والمسلمين إلى "تسليح الفلسطينيين" في حال "استمرت الهجمات" في القطاع الفلسطيني المحاصر.

وهي أول زيارة للرئيس الإيراني إلى السعودية منذ توصل البلدين في آذار/مارس إلى اتفاق تقارب أنهى قطيعة استمرت سبع سنوات. وقبيل مغادرته طهران نحو الرياض السبت، قال رئيسي إنّ "الولايات المتحدة منعت وقف إطلاق النار في غزة وتوسع نطاق الحرب".