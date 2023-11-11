لم تقطع العلاقات مع إسرائيل، وأدانت حماس: أجندة الإمارات العربية المتحدة | تقرير

لا يزال السفير الإسرائيلي في أبو ظبي، وتأمل الإمارات، بحسب مصادر معنية بسياستها، أن يكون لها تأثير معتدل على النشاط الإسرائيلي

على عكس الدول العربية الأخرى التي تقيم علاقات مع إسرائيل، فإن الإمارات العربية المتحدة لم تقطع الاتصال منذ اندلاع الحرب في غزة. ولا يزال السفير الإسرائيلي في أبو ظبي، وتأمل الإمارات، بحسب مصادر معنية بسياستها، أن يكون لها تأثير معتدل على النشاط الإسرائيلي.

وخارجياً، عادة ما تدين الإمارات تصرفات إسرائيل وتشعر بالقلق إزاء القضية الفلسطينية. وعندما أدان المسؤولون الأمريكيون في تصريحاتهم تصرفات إسرائيل في غزة، ودعوا إلى إنهاء الحملة وأثاروا مخاوف من تصاعد الوضع إلى صراع إقليمي. أكدت السفيرة لينا نسييفا، الشهر الماضي، في مجلس الأمن الدولي، أن أبوظبي وقعت "اتفاقيات إبراهيم" بهدف توفير الرخاء والأمن في الشرق الأوسط، من خلال التعاون والتعايش، وهذا الأمل الذي نصبو اليه".

وفي الشهر الماضي، تحدث رئيس الإمارات محمد بن زايد مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وبحسب مكتب رئيس الوزراء، فقد ناقش الزعيمان التطورات الإقليمية، وأكد نتنياهو أن إسرائيل مصممة على تدمير قدرات حماس وتبذل كل جهد لمنع إلحاق الضرر بالأطراف غير المتورطة.

وقال مسؤول إماراتي لرويترز إن الهدف الفوري للدولة هو التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة وفتح ممرات إنسانية. وتعتزم الإمارات العربية المتحدة، بحسب المصادر التي تحدثت مع رويترز، الحفاظ على علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل، رغم الغضب الدولي إزاء عدد القتلى الفلسطينيين في غزة. وتأمل الإمارات أن تتمكن من الحفاظ على مصالحها في المنطقة، وأن تجعل إسرائيل أكثر اعتدالا.

ولدولة الإمارات العربية المتحدة، وهي دولة غنية بالنفط، تأثير كبير على شؤون المنطقة. بالإضافة إلى علاقاتها مع إسرائيل، فهي بمثابة حليف أمني للولايات المتحدة، وتبقى القوات الأمريكية على أراضيها.

خلال الحرب، بالإضافة إلى المحادثات مع إسرائيل، تحاول الإمارات العربية المتحدة أيضًا تخفيف المواقف العامة لعدة دول عربية.. وبحسب المصادر التي تحدثت لرويترز فإن الهدف هو أنه عندما تنتهي الحرب سيكون من الممكن العودة إلى حوار موسع.