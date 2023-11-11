مسؤول إسرائيلي كبير: "اتصالات لصفقة تبادل مستمرة بدون جنود". الآلاف في مسيرة في تل أبيب

الآلاف في مسيرة في تل أبيب

في ظل التقارير العديدة عن مفاوضات للتوصل إلى صفقة لإطلاق سراح رهائن من أسر حماس، قال مسؤول إسرائيلي كبير للقناة 13 مساء اليوم (السبت) إن "المفاوضات تجري من أجل صفقة كبيرة لكنها ستشمل المدنيين فقط - وليس الجنود."

وبحسب المصدر، "لم يغلق أي شيء بعد". وقال أيضًا إنه كجزء من الصفقة قيد المناقشة، سيتم إطلاق سراح عشرات الرهائن، وستطلق إسرائيل سراح قلسطينيين وتنقل الوقود.

وبعد وقت قصير، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اللفتنانت كولونيل دانييل هاغاري: "إننا نتعامل على مدار الساعة مع عودة المختطفين. ولن نفوت فرصة واحدة لإعادتهم". لكنه أكد: "هذه عمليات تستغرق وقتا".

وعلى خلفية مفاوضات الصفقة: مسيرة حاشدة في تل أبيب للمطالبة بالإفراج عن جميع المختطفين. الأهالي يطالبون الصليب الأحمر بإيصال الدواء للمختطفين في غزة ومن بين المشاركين: الرئيس السابق رؤوفين (روبي) ريفلين، شلومو أرتسي وشاي بيرون.

وقالت مصادر سياسية لـ”القناة 13”، أمس، إن إسرائيل تسعى جاهدة إلى تنفيذ الصفقة التي ستتضمن إطلاق سراح العديد من المختطفين، على عكس ما تردد في العالم عن نقاشات تدور حول صفقات “صغيرة”، ستؤدي إلى إطلاق سراح مختطفين أفراد. وبحسب المصادر، فإن المناورة البرية التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة تزيد من الضغوط على حماس وتزيد من فرص التوصل إلى اتفاق.