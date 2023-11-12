مقتل خمسة جنود أمريكيين جراء تحطم طائرة عسكرية أمريكية خلال تدريب بالبحر المتوسط

ويشار الى أن الولايات المتحدة ضاعفت من تواجدها العسكرية في البحر الأبيض المتوسط بعد الحرب مع قطاع غزة

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم (الأحد)، عن مقتل خمسة جنود أمريكيين في تحطم طائرة أثناء تدريب عسكري في منطقة البحر الأبيض المتوسط.

ووقع الحادث، مساء الجمعة الماضي، بسبب عطل، أثناء عملية التزود بالوقود الجوي التي كان أفراد الطاقم يحاولون القيام بها. وذكر الجيش الأمريكي أن ملابسات الحادث قيد التحقيق، لكن تم التوضيح أنه حادث أثناء التدريب وليس حادث اصطدام نتيجة نشاط عدواني في المنطقة. وعقب الرئيس جو بايدن على الحدث قائلاً: "إن الأمة بأكملها تشارك العائلات في حزنها".

ومنذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وغزة بداية شهر تشرين أول/أكتوبر، ضاعفت الولايات المتحدة من تواجدها العسكري في منطقة البحر الأبيض المتوسط، وأعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد اوستن في 8 تشرين أول/أكتوبر على وصول سفن حربية وايضا حاملة الطائرات جيراد فورد الى البحر الأبيض المتوسط - وهي الناقلة الأكبر في الأسطول الأمريكي وتحمل 75 طائرة، كما نشرت القيادة المركزية الأمريكية الأسبوع الماضي في مواقع التواصل الاجتماعي صورة غواصة أمريكية من طراز "اوهيو" وصلت الى قناة السويس.