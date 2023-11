شنت الولايات المتحدة في وقت متأخر من يوم الأحد ضربات جوية ضد الأهداف المرتبطة بإيران في البوكمال والميادين. وذكرت شبكة فوكس نيوز أن 6-7 من المقاتلين التابعين لإيران قتلوا.

وأشار موقع فرانس برس إلى مقتل ثمانية من المسلحين الموالين لإيران في ضربات أميركية في شرق سوريا على ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي قال إن "حصيلة القتلى العسكريين 8 بينهم واحد على الأقل من الجنسية السورية، بالإضافة لعراقيين" بعد غارات شنت في وقت متأخر الأحد على منطقتي الميادين والبوكمال في محافظة دير الزور في شرق سوريا.

أصابت ضربات طائرات إف-35 مبنيين يستخدمان كمقر للقيادة ومنشأة للتدريب وتخزين الأسلحة، بحسب رويترز. ويأتي هذا الحادث في أعقاب الضربات الأمريكية ضد المنشآت المرتبطة بإيران في سوريا الأربعاء المنصرم.