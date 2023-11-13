صرح وزير الدفاع لويد أوستن أن "هذه الضربة الدقيقة للدفاع عن النفس هي رد على سلسلة من الهجمات ضد أفراد أمريكيين في العراق وسوريا من قبل التابعين لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني"

شنت الولايات المتحدة في وقت متأخر من يوم الأحد ضربات جوية ضد الأهداف المرتبطة بإيران في البوكمال والميادين. وذكرت شبكة فوكس نيوز أن 6-7 من المقاتلين التابعين لإيران قتلوا.

وأشار موقع فرانس برس إلى مقتل ثمانية من المسلحين الموالين لإيران في ضربات أميركية في شرق سوريا على ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي قال إن "حصيلة القتلى العسكريين 8 بينهم واحد على الأقل من الجنسية السورية، بالإضافة لعراقيين" بعد غارات شنت في وقت متأخر الأحد على منطقتي الميادين والبوكمال في محافظة دير الزور في شرق سوريا.

أصابت ضربات طائرات إف-35 مبنيين يستخدمان كمقر للقيادة ومنشأة للتدريب وتخزين الأسلحة، بحسب رويترز. ويأتي هذا الحادث في أعقاب الضربات الأمريكية ضد المنشآت المرتبطة بإيران في سوريا الأربعاء المنصرم.

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وجاء أن الجولة الجديدة من الضربات الجوية هي أحدث رد تنفذه القيادة الأمريكية ردًا على 48 هجومًا ضد القوات الأمريكية في العراق وسوريا. صرح وزير الدفاع لويد أوستن أن "هذه الضربة الدقيقة للدفاع عن النفس هي رد على سلسلة من الهجمات ضد أفراد أمريكيين في العراق وسوريا من قبل التابعين لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني".

وأضاف أن "الرئيس [الأمريكي] ليس لديه أولوية أعلى من سلامة الأفراد الأمريكيين، وقد وجه التحرك اليوم لتوضيح أن الولايات المتحدة ستدافع عن نفسها وأفرادها ومصالحها".

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن المسؤولين الأمريكيين يعتقدون أن هجمات الميليشيات المدعومة من إيران أصبحت أكثر كثافة. وقال رئيس البنتاغون: “الولايات المتحدة مستعدة تمامًا لاتخاذ المزيد من الإجراءات الضرورية لحماية شعبنا ومنشآتنا. سنرد على أي تصعيد”.

AP Photo/Susan Walsh وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن يعقد جلسة إحاطة في البنتاغون في واشنطن في 16 نوفمبر 2022.

أفادت شبكة الميادين اللبنانية المقربة من حزب الله، أن قاعدة العمر الأمريكية في سوريا تعرضت لهجوم بقذائف مدفعية ردا على ذلك. ولم تؤكد أي تقارير أخرى وقوع الحادث.