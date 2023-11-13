تقرير: الرئيس الأمريكي رفض اقتراحات لضرب الحرس الثوري بقوة

وكان الجيش الامريكي ضرب الليلة الماضية ضرب مواقعا للحرس الثوري في سوريا

افادت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن الرئيس الأمريكي جو بايدن رفض اقتراحات لشن ضربات قوية ضد الحرس الثوري الايراني. يأتي هذا بينما توجد في الخلفية ارتفاع كبير بعدد الهجمات ضد قواعد عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.

ووفقا للتقرير يأتي رفض الرئيس الأمريكي للمقترحات التي قدمها البنتاغون بسبب المخاوف من توسع الصراع مع ايران.

ويشار الى أنه الليلة الماضية، وللمرة الثالثة منذ اندلاع الحرب، قصفت الولايات المتحدة موقعين في شرق سوريا، تابعين للحرس الثوري الإيراني ومجموعات تابعة له. وكان أحد المواقع التي تعرضت للهجوم مقرا للحرس الثوري، والآخر عبارة عن منشأة لتخزين الأسلحة. وجاء الرد الأميركي بعد تعرض قواتها لهجوم في العراق وسوريا الشهر الماضي.