الاردن:"كل محاولة لتهجير النازحين الفلسطينيين تجاه الأردن هو بمثابة إعلان حرب"

العاهل الاردني أعرب عن رفضه "اي خطة اسرائيلية لاحتلال أجزاء من قطاع غزة أو إقامة مناطق أمنية داخل القطاع"

اعتبر وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي خلال مقابلة مع قناة المملكة الأردنية بأن "أي محاولة لتهجير النازحين الفلسطينيين الى الأردن هو بمثابة إعلان حرب وسنواجهه بكل حزم، الأردن تحت ضغوطات لكن توجد خطوط حمراء لا نقبل تجاوزها".

وأضاف الصفدي :"نحن نتعامل مع حكومة إسرائيلية تجاوزت الخطوط الحمراء" وقال الوزير الاردني ان المملكة تواصل "سعيها لكشف النتائج التدميرية للحرب على قطاع غزة وإن إسرائيل وفقا له "ترتكب جرائم حرب" إلا أنه أكد "لن نذهب الى حرب مع إسرائيل ولا أحد يتوقع منا ذلك".مشيرا الى أن الاردن يتعرض لضغوط لكن هناك خطوط حمراء لا نقبل تجاوزها.

من جانبه صرح العاهل الأردني عبد الله الثاني لكبار السياسيين خلال اجتماعه معهم اليوم بأنه "يرفض أي خطط إسرائيلية لاحتلال أجزاء من قطاع غزة إو إقامة مناطق أمنية داخل القطاع".

وفي تصريحاته بالقصر الملكي، قال العاهل الأردني إنه لا يمكن أن يكون هناك "حل عسكري أو أمني" للصراع بين إسرائيل والفلسطينيين. مضيفا أنه لا ينبغي أن تقوم إسرائيل بفصل قطاع غزة عن باقي الأراضي الفلسطينية.