الباحثة الإسرائيلية المختطفة في العراق في اعترافات قسرية: "عملت مع الموساد"

انفجرت قضية اختطاف تسوركوف في شهر يناير كانون الثاني حيث دخلت العراق بجواز سفر روسي في إطار العمل على بحث أكاديمي ولم تعرف أسرتها شيئا عنها منذ ذلك الوقت ليمثل الشريط مؤشر حياة

تداولت وسائل الإعلام الإثنين، أول فيديو للباحثة الإسرائيلية إليزابيث تسوركوف، المختطفة منذ أشهر في العراق من قبل جماعة حزب الله الشيعية. واعترفت تسوركوف في الشريط بأنها عملت لصالح الموساد ووكالة المخابرات المركزية، فيما بدا أنه اعتراف قسري، على ما جاء في معريف.

انفجرت قضية اختطاف تسوركوف في إسرائيل مع إعلان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في شهر تموز من العام الجاري أمر اختطافها من قبل التنظيم الشيعي. وكانت اختطفت في شهر يناير/ كانون الثاني مطلع السنة، حيث دخلت العراق بجواز سفر روسي في إطار العمل على بحث أكاديمي. وبعد أيام من الإعلان عن اختطافها قال الناطق باسم الحكومة العراقية باسم العوادي إن الحكومة فتحت تحقيقا رسميا بالأمر، وأنه لن يصدر أي تصريح رسمي بهذا الخصوص إلى أن ينتهي التحقيق".

https://twitter.com/i/web/status/1724135199858896910 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

وقالت إيما تسوركوف، شقيقة إليزابيت لموقع Ynet Live إن بعض الأمور التي قالتها في الشريط "لا أساس لها من الصحة على الإطلاق"، في إشارة إلى اعترافاتها حول تعاملها مع وكالات استخبارات في إسرائيل والولايات المتحدة. ومع ذلك فقد أعربت أسرتها عن سعادتها لرؤية ابنتهم على قيد الحياة وبصحة جيدة واعتبرت الشريط بعد طول انقطاع مؤشر حياة.

وتطرقت تسوركوف في حديثها إلى الحرب في قطاع غزة وقالت "أنا متابعة جيدة للأحداث في غزة...من قتل الأطفال والنساء والرجال وقصف المستشفيات هذه السياسة تؤدي إلى كراهية بيننا وبين الشعب الفلسطيني في غزة ولا تؤدي إلى السلام مع غزة..".