الباحثة الإسرائيلية المختطفة في العراق في اعترافات قسرية: "عملت مع الموساد"

تداولت وسائل الإعلام الإثنين، أول فيديو للباحثة الإسرائيلية إليزابيث تسوركوف، المختطفة منذ أشهر في العراق من قبل جماعة حزب الله الشيعية. واعترفت تسوركوف في الشريط بأنها عملت لصالح الموساد ووكالة المخابرات المركزية، فيما بدا أنه اعتراف قسري، على ما جاء في معريف.

انفجرت قضية اختطاف تسوركوف في إسرائيل مع إعلان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في شهر تموز من العام الجاري أمر اختطافها من قبل التنظيم الشيعي. وكانت اختطفت في شهر يناير/ كانون الثاني مطلع السنة، حيث دخلت العراق بجواز سفر روسي في إطار العمل على بحث أكاديمي. وبعد أيام من الإعلان عن اختطافها قال الناطق باسم الحكومة العراقية باسم العوادي إن الحكومة فتحت تحقيقا رسميا بالأمر، وأنه لن يصدر أي تصريح رسمي بهذا الخصوص إلى أن ينتهي التحقيق".