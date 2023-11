الضفة الغربية: مقتل 7 فلسطينيين في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في طولكرم

أسفرت اشتباكات ليلية بين قوات الجيش الإسرائيلي ومسلحي حماس في مدينة طولكرم بالضفة الغربية عن مقتل ستة من أعضاء حماس، حسبما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية.

وأعلنت حماس أن جميع الضحايا الستة هم من مقاتليها.

وتصاعدت حدة المواجهة، بعد ظهور لقطات فيديو، كشفت عن انفجار عبوة ناسفة بالقرب من جرافة إسرائيلية مدرعة خلال المواجهات.