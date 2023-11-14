الضفة الغربية: مقتل 7 فلسطينيين في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في طولكرم

أسفرت الليلة الماضية كذلك عن مقتل اثنين (25) و(28) في اشتباكات مع الجيش الإسرائيلي في طولكرم، وسط الإشارة إلى إصابة نحو 12 آخرين برصاص قناصة إسرائيليين انتشروا على أسطح المنازل بينهم 4 بحالة حرجة

أسفرت اشتباكات ليلية بين قوات الجيش الإسرائيلي ومسلحي حماس في مدينة طولكرم بالضفة الغربية عن مقتل ستة من أعضاء حماس، حسبما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية.

وأعلنت حماس أن جميع الضحايا الستة هم من مقاتليها.

وتصاعدت حدة المواجهة، بعد ظهور لقطات فيديو، كشفت عن انفجار عبوة ناسفة بالقرب من جرافة إسرائيلية مدرعة خلال المواجهات.

https://twitter.com/i/web/status/1724323696309919848 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

وقالت وكالة وفا الفلسطينية نقلا عن مصادر طبية الثلاثاء بوفاة ثلاثة شبان بعد قصفهم بصاروخ أطلقه الجيش الإسرائيلي من طائرة مسيرة هم سعيد سليمان يوسف أبو طاحون (24 عاما) وجهاد خالد مقبل غانم (27 عاما) ومصعب عمر أحمد الغول (21 عاما). وتم الإعلان بعد ذلك عن وفاة كل من وليد نسيم مصيعي (26 عاما) وعبد ياسين معارك.

بحسب الوكالة الفلسطينية ايضا، فقد أسفرت الليلة الماضية عن مقتل محمود علي حدايدة (25 عاما) وحازم محمد حصري (28 عاما) في اشتباكات مع الجيش الإسرائيلي في طولكرم، وسط الإشارة إلى إصابة نحو 12 آخرين برصاص قناصة إسرائيليين انتشروا على أسطح المنازل بينهم أربعة بحالة حرجة.

يتبع...