اردوغان يهاجم :"إسرائيل دولة إرهاب وحماس-حزب فاز في الانتخابات"

الرئيس التركي رجب طيب اردوغان يواصل هجومه ضد إسرائيل على خلفية الحرب في قطاع غزة

يواصل الرئيس التركي رجب طيب إردوغان تصعيد لهجته ضد إسرائيل، والتي يتخذها منذ بدء الحرب في غزة ، وصرح في كلمة له اليوم أمام البرلمان التركي في أنقرة أن "إسرائيل دولة إرهاب، هي تمارس إرهاب الدولة. أنتم تعرفون حماس كمنظمة إرهابية، لكن حماس حزب سياسي فاز بالانتخابات-وبعد ذلك، سلبوا حقوقه. من؟ الولايات المتحدة وإسرائيل".

وأضاف أردوغان :"لسبب ما، هناك من لا يفهم أن حماس هو حزب سياسي فاز في الانتخابات" وتابع :"أيضا للحرب توجد قوانين، والقانون الأول- عدم المساس بالنساء، الأطفال، كبار السن والمرضى. إنهم يقتلون الأطفال، ويقطعون الإمدادات الغذائية. هم يتحدثون أيضا عن قنبلة نووية. أنا أقول لنتنياهو-"هل يوجد لديك قنبلة نووية أم لا؟ أوضح!".

واضاف الرئيس التركي وقال إنه "في غزة تحدث إبادة جماعية وستتخذ تركيا خطوات على الساحة الدولية لوقف الابادة. أطالب نتنياهو الإعلان هل يوجد لإسرائيل سلاح نووي أم لا. على اي حال- هو ضائع وفي نهاية رحلته"

من جانبه عقب الوزير وعضو مجلس الحرب بيني غانتس على تصريحات إردوغان وقال :"إسرائيل هي الدولة الديموقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط، هي أيضا الأقوى في الشرق الأوسط ولديها لحق في الدفاع عن نفسها. وستستخدم كافة الوسائل التي بحوزتها. نحن نبذل أقصى مجهودنا لتقليص المساس بالمدنيين. ابعدناهم، سمحنا لهم بالحصول على استجابة انسانية في الجنوب وأنا أعتقد بأننا نقوم بذلك بالصورة المناسبة، أنا أعتقد بأن هذه التصريحات ليست في محلها، وآمل أن نتمكن في المستقبل من حل هذه المسألة أيضًا".

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