"ما بعد إسرائيل؟": مقال باللغة العبرية بالصفحة الرئيسية في صحيفة "الغد" الأردنية

لأول مرة في صحيفة أردنية ، نشر مقال باللغة العبرية في صفحتها الرئيسية، حيث نشر تحت العنوان الرئيسي وهو مقال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الذي نشر في صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية الثلاثاء.

This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .