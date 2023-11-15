"ما بعد إسرائيل؟": مقال باللغة العبرية بالصفحة الرئيسية في صحيفة "الغد" الأردنية

الصحيفة الأردنية نشرت مقالا بالعبرية في الصفحة الرئيسية تحدث عن الحرب في قطاع غزة تحت عنوان "ما بعد إسرائيل؟"

لأول مرة في صحيفة أردنية ، نشر مقال باللغة العبرية في صفحتها الرئيسية، حيث نشر تحت العنوان الرئيسي وهو مقال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الذي نشر في صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية الثلاثاء.

https://twitter.com/i/web/status/1724634487181529523 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

المقال المنشور باللغة العبرية تحت عنون "ما بعد إسرائيل؟" يشرح بالتفصيل ادعاءات بأن إسرائيل تخسر المعركة أمام حماس في عدة جبهات- سياسية، اقتصادية، اجتماعية وعسكرية، وايضا على الساحة الدولية. والمقال يصف عناصر حماس بأنهم "حركة مقاومة بشكل مطلق" وإن إسرائيل يتم تعريفها بأنها "كيان عنصري"

وجاء في المقال أن "العالم منشغل بطرح السؤال: ماذا بعد حماس، وحول شكل غزة بعد إسقاط سلطة حركة المقاومة في قطاع غزة". لكن يبدو أن أحداً لا ينظر إلى الجانب الآخر ليسأل: ماذا بعد إسرائيل في غزة؟"

ويضيف المقال الذي تضمن أخطاء باللغة العبرية أن "إسرائيل تكبدت الفشل تلو الفشل ولم تتمكن من القضاء على حركة حماس وجيشها وأن الحرب البرية المعلنة لم تحقق أي تقدم وتكبدت إسرائيل خلالها خسائر فاذحة في أرواح الجنود والأليات". وذكر المقال أن الحرب كلفت إسرائيل ميزانية كبيرة أدت الى عجز في الموازنة، وتطرق الى قضية المختطفين وقال "إن الفشل العسكري في إطلاق الأسرى سيضغط على حكومة نتنياهو للموافقة على صفقة سياسية يفرضها المقاومون الفلسطينيون".

وذكر المقال إنه "لا تقدم على الأرض ولا في تحقيق الأهداف" ويصور المقال أن الجيش الإسرائيلي اليوم "يبدو مهزوما ومضطربا من الناحية الذهنية، وحتى أن الدعم الأمريكي اللامحدود لا يحقق شيئا" وشدد على أن سؤال :"ماذا بعد بالنسبة لإسرائيل" هو سؤال موضوعي، خصوصا أن الخسارة ستؤدي الى سقوط نتنياهو وما يمثله.