إصابة 6 أشخاص بأعيرة نارية في هجوم مسلح على حاجز في القدس بينهم حالة حرجة وتحييد 3 مهاجمين

قام مسلحون فلسطينيون الخميس بإطلاق النار باتجاه عدد من الإسرائيليين أصابوا منهم خمسة على الأقل عند حاجز في غلاف مدينة القدس.

أفادت الشرطة بوقوع عملية إطلاق نار صباح الخميس عند حاجز النفق في القدس، وتم تحييد 3 مهاجمين من قبل قوات الأمن المتواجدة في الحاجز، وذلك بعد وصولهم بمركبة من اتجاه الضفة الغربية نحو الحاجز وفتحوا النار باتجاه القوات الإسرائيلية.

وأسفر الهجوم عن إصابة 7 أشخاص بجراح متفاوتة، تم نقلهم لتلقي العلاج الطبي.

وتعمل قوات كبيرة من الشرطة وحرس الحدود والجيش على مسح المنطقة وتنفيذ عمليات إضافية في مكان الهجوم.

ووصل مفوض الشرطة كوبي شبتاي إلى مكان الحدث إضافة إلى قائد منطقة القدس دورون تورجمان حيث أجرى تقييمًا أوليًا للوضع مع القادة بالتزامن مع عمل خبراء المتفجرات في المنطقة وإغلاق الشارع أمام حركة السيارات إلى حين الانتهاء من كافة المهام الأمنية.