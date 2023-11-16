إصابة 6 أشخاص بأعيرة نارية في هجوم مسلح على حاجز في القدس بينهم حالة حرجة وتحييد 3 مهاجمين

تم تحييد 3 مهاجمين من قبل قوات الأمن المتواجدة في الحاجز، وذلك بعد وصولهم بمركبة من اتجاه الضفة الغربية نحو الحاجز وفتحوا النار باتجاه القوات الإسرائيلية

قام مسلحون فلسطينيون الخميس بإطلاق النار باتجاه عدد من الإسرائيليين أصابوا منهم خمسة على الأقل عند حاجز في غلاف مدينة القدس.

أفادت الشرطة بوقوع عملية إطلاق نار صباح الخميس عند حاجز النفق في القدس، وتم تحييد 3 مهاجمين من قبل قوات الأمن المتواجدة في الحاجز، وذلك بعد وصولهم بمركبة من اتجاه الضفة الغربية نحو الحاجز وفتحوا النار باتجاه القوات الإسرائيلية.

وأسفر الهجوم عن إصابة 7 أشخاص بجراح متفاوتة، تم نقلهم لتلقي العلاج الطبي.

Israeli police الأسلحة التي عثر عليها مع المهاجمين الفلسطينيين.

وتعمل قوات كبيرة من الشرطة وحرس الحدود والجيش على مسح المنطقة وتنفيذ عمليات إضافية في مكان الهجوم.

ووصل مفوض الشرطة كوبي شبتاي إلى مكان الحدث إضافة إلى قائد منطقة القدس دورون تورجمان حيث أجرى تقييمًا أوليًا للوضع مع القادة بالتزامن مع عمل خبراء المتفجرات في المنطقة وإغلاق الشارع أمام حركة السيارات إلى حين الانتهاء من كافة المهام الأمنية.

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وقال مسعفو نجمة داود الحمراء إنهم قدموا العلاج الطبي للمصابين ميدانيا تمهيدا لنقلهم إلى مستشفيات هداسا عين كارم وشعاري تسيديك، وقد أصيب أربعة أشخاص بطلقات نارية، من بينهم: شاب حوالي 20 عاما في حالة خطيرة جدا، 2 في حالة متوسطة هما شابة حوالي 20 عامًا ورجل يبلغ من العمر حوالي 32 عامًا، إضافة إلى شاب يبلغ من العمر حوالي 20 عامًا حالته طفيفة فيما أصيب ثلاثة أشخاص بنوبات هلع.

وأوضح مسؤول في الشرطة الإسرائيلية أن المهاجمين الذين تم تحييدهم عند حاجز الأنفاق صباح اليوم هم من سكان الخليل وأضاف أنهم على الأرجح كانوا يعتزمون الوصول إلى عمق إسرائيل، وتحديدا مدينة القدس عبر الاستعانة بلوحة ترخيص إسرائيلية مزيفة للمركبة التي يقودونها والتي عثر فيها على ذخيرة وفؤوس. وتابع: "لولا تم توقيفهم عند الحاجز لتفتيش السيارة لوصلوا مدينة القدس".

كشفت الشرطة الإسرائيلية أن من ضمن أفراد الخلية التي تمكنت القوات الإسرائيلية من منعها صباح اليوم من تنفيذ هجوم خطير في مدينة القدس هو عبد القادر القواسمي، نجل عبد الله القواسمي القيادي السابق في فرع عز الدين القسام في الخليل، الذي قاد عشرات العمليات ضد أهداف إسرائيلية خلال الانتفاضة الثانية حتى مقتله.