الرئيس الإسرائيلي: "على القادة الذين لهم علاقات بإيران المساعدة في إطلاق سراح المختطفين"

أشار الرئيس الإسرائيلي إلى أن إسرائيل تجري عمليات بالقرب من مباني المستشفيات في قطاع غزة بحذر شديد، وتسعى إلى ضمان حماية المدنيين في القطاع.

أجرى الرئيس يتسحاق هرتسوغ مقابلة مع وكالة الأنباء الإسبانية الدولية EFE، ودعا في كلماته زعماء أمريكا اللاتينية إلى العمل من أجل ضمان إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم منظمة حماس .

وقال "إن دول أمريكا اللاتينية لديها علاقات وثيقة مع إيران، وعليها الاستفادة من هذه العلاقات للمساعدة في تحرير المختطفين. ويجب على القادة إظهار العدالة والاحترام فيما يتعلق بمحنة المختطفين. هذه هي القضية الإنسانية الأولى على جدول الأعمال الدولي.

أشار الرئيس الإسرائيلي إلى أن إسرائيل تجري عمليات بالقرب من مباني المستشفيات في قطاع غزة بحذر شديد، وتسعى إلى ضمان حماية المدنيين في القطاع.

وقال هرتسوغ، ردا على سؤال حول العمليات العسكرية التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي في محيط مستشفيات غزة: "نحن نجري هذه العمليات بحذر شديد للغاية، وتحاول إسرائيل بكل الطرق الممكنة حماية المدنيين في القطاع".