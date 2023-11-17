الجيش السوري يؤكد تصدي دفاعاته لقصف إسرائيلي استهدف محيط دمشق

قال الجيش السوري إن قصفا إسرائيليا استهدف الجمعة محيط العاصمة دمشق، لكن الجيش الإسرائيلي لم يعلق على ذلك

أعلنت وكالة الأنباء السورية الرسمية أن قصفا إسرائيليا استهدف الجمعة محيط العاصمة السورية دمشق مخلفا بعض الأضرار المادية.

وذكر الجيش السوري في بيان "فجر اليوم، نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري مستهدفا عددا من النقاط في محيط دمشق، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي للصواريخ وأسقطت معظمها". ونادرا ما تؤكد إسرائيل تنفيذها ضربات في سوريا، لكنها تكرر أنها عازمة على التصدي لما تصفه بمحاولات إيران لترسيخ وجودها العسكري في هذا البلد.

قال الجيش السوري إن قصفا إسرائيليا استهدف الجمعة محيط العاصمة دمشق، لكن الجيش الإسرائيلي لم يعلق على ذلك. وأوضح بيان للجيش السوري أن الدفاعات الجوية أسقطت صواريخ إسرائيلية أطلقت من هضبة الجولان. وشنت إسرائيل خلال الأعوام الماضية مئات الضربات الجوية في سوريا طالت بشكل رئيسي أهدافا إيرانية وأخرى لحزب الله بينها مستودعات وشحنات أسلحة وذخائر، ومواقع للجيش السوري.

وقصفت إسرائيل سوريا مرات عدة خلال الأسابيع الماضية تزامنا مع تصاعد التوترات الإقليمية على خلفية الحرب الدائرة بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة المحاصر.