كوهين: "إن بريطانيا هي واحدة من أفضل وأقرب حلفاء إسرائيل في العالم اليوم. تدرك بريطانيا بوضوح أن لإسرائيل كل الحق في حماية مواطنيها من إرهاب حماس وبذل قصارى جهدها لإعادة المختطفين الـ 239 إلى وطنهم"

أكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الجمعة، أن وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون سيزور إسرائيل الأسبوع الوشيك، وتهدف الزيارة إلى إرسال رسالة مفادها أن دعم لندن لإسرائيل في حربها ضد مسلحي حماس لم يتغير.

واتفق إيلي كوهين مع ديفيد كاميرون على قيام كاميرون بزيارة دعم لإسرائيل في وقت مبكر من الأسبوع الوشيك. وشكر وزير كوهين كاميرون على القيمة والموقف الأخلاقي لبريطانيا ورؤساء الحكومات إلى جانب إسرائيل في حربها ضد حركة حماس. وناقش الجانبان احتمالات المساس بمصادر تمويل حماس في المملكة المتحدة وفي جميع أنحاء العالم.

وقال إيلي كوهين: "إن بريطانيا هي واحدة من أفضل وأقرب حلفاء إسرائيل في العالم اليوم. تدرك بريطانيا بوضوح أن لإسرائيل كل الحق في حماية مواطنيها من إرهاب حماس وبذل قصارى جهدها لإعادة المختطفين الـ 239 إلى وطنهم" وتابع"لقد هنأت وزير الخارجية كاميرون على توليه منصبه، وأنا متأكد من أننا، بفضل خبرته السياسية الواسعة، سنواصل تعزيز العلاقات بين البلدين ودفع الإجراءات اللازمة للقضاء على حماس والجماعات التابعة لها في أوروبا وفي جميع أنحاء العالم. . لقد دعوت وزير الخارجية لزيارة إسرائيل هذا الأسبوع، وقد استجاب بشكل إيجابي".

وتحدث كوهين اليوم الجمعة مع ديفيد كاميرون. وبحثا التطورات الإقليمية بعد الحرب على غزة واحتمالات المساس بمصادر تمويل حماس في أوروبا والعالم.