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  • ولي عهد البحرين يدين الوضع "الذي لا يطاق" في غزة ويدعو حماس إلى إطلاق سراح الرهائن

ولي عهد البحرين يدين الوضع "الذي لا يطاق" في غزة ويدعو حماس إلى إطلاق سراح الرهائن

i24NEWS

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ولي العهد ورئيس وزراء البحرين سلمان بن حمد آل خليفة
John Sibley/Pool via APولي العهد ورئيس وزراء البحرين سلمان بن حمد آل خليفة

أعرب سلمان بن حمدعن إدانته لهجوم حماس يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول المنصرم، وللحملة العسكرية والجوية الإسرائيلية على غزة بشكل لا لبس فيه.

ندد ولي العهد ورئيس الوزراء البحريني سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم الجمعة، بالوضع "الذي لا يطاق" في غزة، ودعا حركة حماس إلى إطلاق سراح الرهائن الـ 240 المحتجزين في القطاع على الفور، وأعرب عن إدانته لهجوم حماس يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول المنصرم، وللحملة العسكرية والجوية الإسرائيلية على غزة بشكل لا لبس فيه.

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وقال ولي عهد البحرين في الكلمة الافتتاحية لـ"حوار المنامة": "من الصعب الحديث عن الأوضاع في غزة لكنه لا يمكن أن يكون أكثر صعوبة من العيش تحت القصف المستمر في القطاع".وأضاف "القران الكريم والتوراة وجميع الكتب السماوية حرمت قتل المدنيين والأبرياء".

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وتابع ولي العهد البحريني: "أعتقد أن الطرفين لم يلتزما بهذه التعاليم، لذلك أرى أن علينا أن ندين الطرفين، فأنا أدين حماس بشكل لا لبس فيه وهذا يدل على أنني أقف في صف المدنيين الأبرياء وليس في صف المواقف السياسية".وأردف الأمير سلمان بن حمد قائلا: "هجمات 7 أكتوبر كانت بربرية ومروعة وعشوائية، لقد قتلوا النساء والأطفال وكبار السن".

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وأضاف ولي عهد البحرين قائلا: "لقد استهدفوا منشآت مدنية ومواقع عسكرية، وفوق كل ذلك يبدو من المقبول الآن أن تختطف رهائن وتذهب بهم بعيدا وتتحدث عن الأمر في سياق حرب جارية، هذا أمر مدان بالنسبة لنا وقد قمنا بإدانته في 8 أو 9 أكتوبر/تشرين أول، حسبما أعتقد".

وقال الأمير سلمان بن حمد: "الآن... إسرائيل... أدين الحملة العسكرية الجوية التي أسفرت عن مقتل أكثر من 12 ألف شخص في غزة، 4 آلاف و700 منهم من الأطفال".

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