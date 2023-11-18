الجيش الإسرائيلي يغتال خمسة مسلحين فلسطينيين في مخيم بلاطه باستخدام طائرة مسيرة

الجيش الإسرائيلي يعلن أن المسلحين كانوا في طريقهم لتنفيذ عملية تفجيرية وتم تدمير ورشة لتصنيع عبوات ناسفة

هاجمت طائرة مسيرة للجيش الإسرائيلي صباح اليوم شقة تواجد بها خمسة مسلحين فلسطينيين في مخيم بلاطة القريب من مدينة نابلس في الضفة الغربية، ووفقا لتقارير فلسطينيين أدى الهجوم الى خمسة قتلى وسبعة مصابين.

وذكر بيان مشترك للجيش الإسرائيلي والشاباك بأن المسلحين خططوا لتنفيذ عملية وكانوا بطريقهم لتنفيذ عملية تفجيرية، ومن بين المسلحين الذين استهدفوا في العملية كان محمد زهد، والذي وفقا لبيان كان متورطا بسلسلة من عمليات إطلاق النار في محيط مدينة نابلس وتخطيط أنشطة عسكرية.

أضافة الى نشاط القوات الإسرائيلية في نابلس عثرت الأجهزة الأمنية، الجيش الإسرائيلي الشاباك حرس الحدود على ورشة لإنتاج العبوات الناسفة والتي ضبطت داخلها عدد من العبوات الجاهزة للاستخدام، وقامت القوات بتدمير الورشة.

ووفقا للقناة "13" كشفت أدوات هندسية للجيش الإسرائيلي عن عبوات تم دفنها على أطراف الشارع لاستهداف مقاتلين. كما وقع خلال العملية تبادل إطلاق النار بين قوات الجيش الإسرائيلي والمسلحين، الا أنه لم يسفر عن إصابات بين عناصر الجيش الإسرائيلي.