English
Français
عربى

مذياعمجانا

مباشر
  • i24news
  • الشرق الأوسط
  • الجيش الإسرائيلي يغتال خمسة مسلحين فلسطينيين في مخيم بلاطه باستخدام طائرة مسيرة

الجيش الإسرائيلي يغتال خمسة مسلحين فلسطينيين في مخيم بلاطه باستخدام طائرة مسيرة

i24NEWS

دقيقة 1
عبوات ناسفة جاهزة للتفجير عثر عليها بالورشة لتصنيع العبوات الناسفة في مخيم بلاطة
IDF spokemanعبوات ناسفة جاهزة للتفجير عثر عليها بالورشة لتصنيع العبوات الناسفة في مخيم بلاطة

الجيش الإسرائيلي يعلن أن المسلحين كانوا في طريقهم لتنفيذ عملية تفجيرية وتم تدمير ورشة لتصنيع عبوات ناسفة

هاجمت طائرة مسيرة للجيش الإسرائيلي صباح اليوم شقة تواجد بها خمسة مسلحين فلسطينيين في مخيم بلاطة القريب من مدينة نابلس في الضفة الغربية، ووفقا لتقارير فلسطينيين أدى الهجوم الى خمسة قتلى وسبعة مصابين.

Video poster

وذكر بيان مشترك للجيش الإسرائيلي والشاباك بأن المسلحين خططوا لتنفيذ عملية وكانوا بطريقهم لتنفيذ عملية تفجيرية، ومن بين المسلحين الذين استهدفوا في العملية كان محمد زهد، والذي وفقا لبيان كان متورطا بسلسلة من عمليات إطلاق النار في محيط مدينة نابلس وتخطيط أنشطة عسكرية.

أضافة الى نشاط القوات الإسرائيلية في نابلس عثرت الأجهزة الأمنية، الجيش الإسرائيلي الشاباك حرس الحدود على ورشة لإنتاج العبوات الناسفة والتي ضبطت داخلها عدد من العبوات الجاهزة للاستخدام، وقامت القوات بتدمير الورشة. 

ووفقا للقناة "13" كشفت أدوات هندسية للجيش الإسرائيلي عن عبوات تم دفنها على أطراف الشارع لاستهداف مقاتلين. كما وقع خلال العملية تبادل إطلاق النار بين قوات الجيش الإسرائيلي والمسلحين، الا أنه لم يسفر عن إصابات بين عناصر الجيش الإسرائيلي.

تلقت هذه المقالة 0 تعليق