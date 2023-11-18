بسبب هجوم سيبراني: تشويشات شديدة في شبكة الإنترنت في إيران

وحدث الانقطاع ريا بعد هجوم إسرائيلي لصالح مجموعة من المحاربين السيبرانيين تسمى "WeRedEvils"، والتي أوضحت أنها نفذت هذه الخطوة

شهدت شبكة الإنترنت في إيران انقطاعات كبيرة اليوم (السبت)، حسبما أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية تسنيم - المقربة من الحرس الثوري. وحدث الانقطاع ريا بعد هجوم إسرائيلي لصالح مجموعة من المحاربين السيبرانيين تسمى "WeRedEvils"، والتي أوضحت أنها نفذت هذه الخطوة.

وكتبت مجموعة الهاكرز الإسرائيلية في تغريدة باللغة الإنجليزية على حسابها على تويتر: "لقد اخترقنا البنية التحتية للاتصالات في إيران، وتسببنا في تعطيل خطير لشبكة الإنترنت بأكملها في البلاد".

وحملت التغريدة نفسها موقعة باللغة العبرية بعبارة "معا سننتصر"، مع رمز تعبيري لقلب أزرق والعلم الإسرائيلي. ورغم قبول الجماعة المسؤولية، إلا أن هناك عناصر في إسرائيل تشكك في كونها إسرائيلية. وفي الوقت نفسه، أوضحوا أن هجماتها حقيقية ومهمة.

وكتب على صفحة وكالة الأنباء الإيرانية تسنيم: "شبكة الإنترنت في البلاد معطلة لبضع دقائق". ووفقا لبيانات من شركة Netblox، وهي الشركة التي تراقب مقاييس الأمن السيبراني، فإن حجم الضرر الذي أحدثه المتسللون الإسرائيليون كبيرا. وأظهروا هذا الصباح أن مستوى الاتصال الوطني بالإنترنت في إيران انخفض إلى 57% مقارنة بالمستوى العادي.