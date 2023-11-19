الحوثيون يختطفون سفينة "بملكية إسرائيلية" في البحر الأحمر

المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي يقول إنه لا يوجد إسرائيليين على متن السفينة وهي بملكية اسرائيلية

وكانت قناة "الحدث" السعودية أفادت بوقت سابق أن الحوثيين اختطفت سفينة الشحن الإسرائيلية Galaxy Leader في البحر الأحمر وسيطروا على طاقمها البالغ عددهم 22 شخصا. وكما هو معروف السفينة تابعة لشركة السفن "ري" المملوكة من رجل الأعمال الإسرائيلي رامي اونغر، رغم أنه لم يكن على متنها إسرائيليين ، لكن وزارة الخارجية الإسرائيلية ذكرت أنه على علم بالموضوع، وأيضا وزارة المواصلات تفحص الموضوع.

المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قال إن سفينة الشحن خطفت بدون وجود إسرائيليين على متنها، وذكروا أن :"الحديث يدور عن حدث خطير جدا على مستوى عالمي. الحديث يدور عن سفينة خرجت من تركيا في طريقها الى الهند مع طاقم مواطنين دولي، بدون إسرائيليين، لا يدور الحديث عن سفينة إسرائيلية".

السفينة التي تحمل علم جزر البهاما، خرجت قبل أربعة أيام من ميناء بور سعيد في مصر، في طريقها جنوبا. وذكر مصادر للميادين اللبنانية انه تم اعتقال 52 شخصا على متن السفينة، وانه :"طاقم السفينة يجري الحديث معهم ويتم فحص هوياتهم". وذكرت الحدث لاحقا أنه لم يكن على متنها إسرائيليين.