نتنياهو ولابيد يهاجمان الرئيس الفلسطيني :"شريك بأفظع جريمة ضد الشعب اليهودي بعد المحرقة"

جاء هذا على خلفية بيان لوزارة الخارجية الفلسطينية ذكر أن مسيرة عسكرية إسرائيلية اطلقت النار على مسلحين فلسطينيين ومدنيين إسرائيليين خلال الحفل في 7 أكتوبر

هاجم رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو اليوم الرئيس الفلسطيني محمود عباس قائلا :"ناكر المحرقة أبو مازن ينكر مذبحة حماس-داعش" وأضاف :"لن نسمح له بإدارة غزة".

وفي شريط الفيديو الذي نشره رئيس الحكومة قال :"وزارة الخارجية الفلسطينية نشرت بيانا صادما- أنكر بأن حماس هي من نفذت المذبحة الفظيعة في حفل برعيم، وحملت إسرائيل المسؤولية عنا".

وأضاف :"ألا يكفي أن أبو مازن يرفض منذ 44 يوما إدانة المذبحة الفظيعة، والآن ينكر من تحت قيادته هذه المذبحة ويلقون اللوم على إسرائيل. ناكر المحرقة أبو مازن ينكر اليوم أيضا مذبحة حماس-داعش".

وأوضح في نهاية منشوره :"أريد أن أكون واضحا- في اليوم بعد القضاء على حماس، لن نسمح لمن يدير الحكم المدني في غزة بإنكار الإرهاب، دعم الإرهاب، الدفع للإرهاب وتربية أطفالهم على الإرهاب وتدمير دولة إسرائيل- لن نسمح بذلك".

وانضم رئيس المعارضة و"يش عتيد" يائير لابيد هو أيضا الى إدانه أبو مازن وكتب في حسابه بمنصة "اكس"(تويتر سابقا): "أنضم الى إدانة رئيس الوزراء نتنياهو للبيان البغيض والكاذب الصادر عن وزارة الخارجية الفلسطينية، من ينكر المذبحة، يجعل نفسه شريكا في أفظع جريمة ضد الشعب اليهودي منذ المحرقة".