على خلفية اختطاف الحوثيين للسفينة /مسؤول إيراني يهدد: القتال في غزة يمكن أن يتوسع لجبهات جديدة خلال الأيام القادمة

تأتي هذه التهديدات على خلفية اختطاف الحوثيين سفينة تحمل علم جزر البهاما وتابعة لشركة يملكها رجل أعمال إسرائيلي

على خلفية تهديدات الحوثيين بأنهم لن يسمحوا للسفن الإسرائيلية المرور عن طريق مضيق باب المندب الذي يربط البحر الأحمر مع المحيط الهندي، هدد رئيس الحرس الثوري الإيراني السابق محسن رضائي قائلا :"خلال الأيام القادمة سنشهد دخول جبهات أخرى الى خط القتال في غزة".

وقال رضائي خلال مقابلة مع قناة "الميادين" اللبنانية، إن "الضغوطات تتواصل على سكان غزة، الحرب ستحظى بدعم أكبر. حماس ليس وحدها، هي مع قوة المقاومة في لبنان، العراق واليمن". وانضم إلى تصريحاته أيضا وزير الخارجية الإيراني أمير حسين عبد اللهيان الذي قال إن "المرحلة الأولى من توسيع الحرب بدأت عندما اتخذت عناصر المقاومة قرارتها بنفسها وفي الوضع الذي تفشل فيه كل السيناريوهات لوقف الجرائم، جميع الخيارات المرتبطة ووضع المنطقة يمكن أن يتغير."

وقال رضائي خلال المقابلة مع قناة "الميادين" إن "الحرب في غزة هي حرب سيطرة على المنطقة، وهي التي ستحدد مصير إسرائيل ومصير محور المقاومة- الذي سيلعب دورا أكبر لاحقا" وتطرق أيضا مباشرة الى اختطاف سفينة الشحن "جالاكسي ليدر" على شواطئ الخليج قائلا إن "الولايات المتحدة هي المسؤولة عن الاستيلاء على السفينة - لأنها قادرة على إجبار إسرائيل على الانسحاب".