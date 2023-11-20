إيران تنفي مزاعم إسرائيلية بتورطها في احتجاز الحوثيين للسفينة في البحر الأحمر

فيما تنفي ايران علاقتها بالاستيلاء على السفينة، فقد أرجع مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشكل مباشر احتجاز السفينة إلى توجيهات إيرانية صدرت لجماعة الحوثي اليمنية المسلحة

نفت إيران يوم الاثنين الاتهامات الإسرائيلية التي زعمت أن المتمردين الحوثيين في اليمن تصرفوا بإشارة من طهران عندما قرروا الاستيلاء على سفينة في البحر الأحمر يملكها رجل أعمال إسرائيلي.

واستولى المتمردون المتمركزون في اليمن، والمدعومون وفق الزعم من إيران، على سفينة 'جالاكسي ليدر' بعد وقت قصير من تهديد السفن الإسرائيلية وسط اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة.

وأرجع مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشكل مباشر احتجاز السفينة إلى توجيهات إيرانية أصدرتها لجماعة الحوثي اليمنية المسلحة.

Iranian Foreign Ministry via AP المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كناني يعقد مؤتمرا صحفيا في طهران.

ورداً على ذلك، سارع المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر الكناني، إلى إدانة المزاعم الإسرائيلية ووصفها بأنها لا أساس لها من الصحة، واعتبرها مناورة لصرف الانتباه عن التحديات التي تواجهها إيران.

وشدد الكناني على أن جماعات المقاومة الإقليمية تعمل بشكل مستقل، وتخدم مصالح بلدانها، وانتقد محاولة إسرائيل أن تنسب انتكاستها المتصورة في فلسطين إلى تورط إيران.

وأكدت شركة الأمن البحري أمبري ملكية السفينة لشركة Ray Car Carriers، وهي شركة مرتبطة برجل الأعمال الإسرائيلي أبراهام "رامي" أونغار.

KHAMENEI.IR/AFP المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي يلتقي بزعيم حماس إسماعيل هنية في طهران بإيران.

أدى الصراع المتصاعد بين إسرائيل وحماس إلى سقوط عدد كبير من الضحايا، مع تضارب التقارير حول حصيلة أعمال العنف. وعُرفت إيران بتقديمها دعما ماليا وعسكريا لحماس. وحذر وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان مؤخرا من التصعيد الحتمي بسبب خطورة الصراع.

Jacob Mattingly / United States Department of Defense / AFP أكبر حاملة طائرات في العالم، يو إس إس جيرالد آر فورد، تبحر في شرق البحر الأبيض المتوسط، في 11 أكتوبر 2023.

ورداً على التوترات المتصاعدة، نشرت الولايات المتحدة مجموعتين من حاملات الطائرات في شرق البحر الأبيض المتوسط للتخفيف من احتمال اندلاع مواجهات.

أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي التزام إيران بدعم الجماعات المحاربة بالوكالة في المنطقة مع التأكيد على استقلاليتها في صنع القرار.