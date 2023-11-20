ايران تكشف عن صاروخ فرط صوتي متطور مصمم على تجاوز منظومة "حيتس" الدفاعية الإسرائيلية

الصاروخ تفوق سرعته سرعة الصوت وهو مزود بمحرك خاص به وهو قادر للوصول الى الأهداف تحت الأرض

بعد أن تمكنت إسرائيل من اعتراض صواريخ باليستية طورتها ايران أطلقت من اليمن تجاه ايلات، كشفت طهران اليوم عن التهديد القادم: صاروخ فرط صوتي تفوق سرعته سرعة الصوت بحضور المرشد الأعلى علي خامنئي خلال عرض عام أقيم في متحف القوات الجوية والدفاع الجوي والفضاء التابع للحرس الثوري.

khamenei.ir / AFP تظهر هذه الصورة المنشورة التي قدمها مكتب المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي (في الوسط) وهو يتحدث خلال زيارة لمعرض إنجازات الحرس الثوري الإيراني في مجال الطيران في طهران في 19 نوفمبر 2023

استعرض خلاله الصاروخ الباليستي الفرط صوتي "فتاح 2" الذي يحمل إلى الفضاء عن طريق قفزة تفوق سرعتها سرعة الصوت. الحديث يدور عن مكون يهدف للتغلب على أنظمة دفاعية مثل "حيتس"، من خلال الدمج بين السرعة العالية وقدرة المناورة. الصاروخ الباليستي العادي يتم إطلاقه الى الفضاء في مسار شبه مقوس، ثم يخترق الغلاف الجوي بسرعة عالية ولكن في مسار يمكن من خلاله تحديد اعتراض رأسه الحربي والتخطيط له منذ لحظة الإطلاق تقريبًا.

صاروخ الفرط الصوتي، يتصرف بصورة مختلفة حيث يوجد له هيكل أشبه بالطائرة الصاروخية، وأحيانا هو مزود بمحرك خاص به وأحيانا يواصل طريقه بالسرعة التي أعطته إياها.

القاذفة التي حملته، وهو قادر على المناورة بعد دخوله الغلاف الجوي، وهو الأمر الذي يصعب تتبعه واطلاق صواريخ اعتراضية نحوه بالوقت المناسب.

ويزعم الإيرانيون أن صاروخهم الذي تفوق سرعته سرعة الصوت قادر على الوصول إلى سرعة 15 ماخ، أي سرعة أعلى 15 مرة من سرعة الصوت، ويقطع مسافة 5.1 كيلومتر في الثانية، ويبلغ مداه 1400 كيلومتر، لكن الحرس الثوري يعمل على توسيع سرعته. السرعة العالية لا تجعل الاعتراض صعبا فحسب، بل تجعل التأثير على الهدف أقوى، وتسمح للصاروخ باختراق الرواسب الخرسانية والوصول إلى الأهداف تحت الأرض.

صواريخ المنظومة الدفاعية "حيتس" تهدف الى اعتراض الصواريخ الباليستية العادية، حيث ان المنظمة حيتس 2 تعترض داخل الغلاف الجوي بينما حيتس 3 داخل الغلاف الجوي، مما يسهل عليه التعامل مع هذا النوع من الصواريخ أيضا. رغم أن حيتس لم يتم اختباره أمام هذه الصواريخ، في حين أن الصناعات الجوية أكدت على أنها تقوم حاليا بتطوير منظومة "حيتسن 5" ضد ما أطلق عليه "تهديدات مستقبلية".

مع ذلك فإن الصاروخ الفرط صوتي الإيراني لا زال بمرحلة التطوير وليس من الواضح متى سيدخل الى الخدمة العملية. كتكنلوجيا متقدمة وخاصة وفريدة، ومن المشكوك فيه أن يسارع الإيرانيون لتسليمها للحوثيين، ومن المرجح أن يحتفظوا بها لأنفسهم في السنوات المقبلة.