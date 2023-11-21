الميادين: مقتل صحافيين من القناة ومدني في قصف إسرائيلي

وأفادت الوكالة بمقتل ثلاثة مواطنين (صحافيان ومدني) في قصف معاد لمثلث طير حرفا الجبين" في جنوب لبنان، ما يرفع الحصيلة الإجمالية منذ الصباح الى أربعة قتلى، بعد مقتل امرأة مسنة وإصابة حفيدتها

أسفرت غارة إسرائيلية الثلاثاء في جنوب لبنان، عن مقتل صحافيين من قناة الميادين ومدني، وفق ما أوردت الوكالة الوطنية الرسمية للإعلام.

وأفادت الوكالة بمقتل ثلاثة مواطنين (صحافيان ومدني) في قصف لمثلث طير حرفا الجبين في جنوب لبنان، ما يرفع الحصيلة الإجمالية منذ الصباح الى أربعة قتلى، بعد مقتل امرأة مسنة وإصابة حفيدتها في غارة إسرائيلية على منطقة أخرى.

وأعلنت قناة "الميادين" أنها "تنعى الشهيدين المراسلة فرح عمر والمصور ربيع المعماري نتيجة استهداف إسرائيلي غادر" في جنوب لبنان.

يشارك حزب الله في الحرب ضد إسرائيل بموازاة حربها ضد حماس في قطاع غزة منذ الثامن من اكتوبر أي غداة هجوم مفاجئ وغير مسبوق لحماس أسفر عن مقتل نحو 1200 إسرائيلي في بلدات غلاف غزة وإصابات تتجاوز 8 آلاف إضافة إلى احتجاز 240 رهينة 38 منهم أطفال.