رئيس الوزراء الأسبق إيهود باراك يثير زوبعة من التعليقات والمعلومات المغلوطة حول "ملجأ" مستشفى الشفاء

تسبب رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود باراك بالذهول للمشاهدين عبر العالم عندما قال لشبكة سي إن إن إن إسرائيل قامت ببناء "مخابئ" تحت مستشفى الشفاء، مما دفع المحاورة إلى طلب توضيح ما إذا كان السياسي الكبير قد أخطأ في التعبير، لكنه أسهب في الكلام.

وقال باراك لكريستيان أمانبور التي تفاجأت من الإجابة: “من المعروف منذ سنوات عديدة أن لديهم مخبأ بناه في الأصل مقاولون إسرائيليون تحت الشفاء، ويستخدم الآن كمركز قيادة من قبل حماس حيث يمثل كملتقى للأنفاق، وهو جزء من النظام [تحت الأرض]”.

"لا، لا، كما تعلمين منذ عقود مضت كنا ندير المكان. لذلك ساعدناهم. "لقد ساعدناهم في بناء هذه المخابئ من أجل توفير مساحة أكبر لتشغيل المستشفى ضمن الحجم المحدود للغاية لهذا المجمع"، كرر رئيس الوزراء السابق، الذي شغل أيضًا منصب وزير الأمن، مصطلح المخبأ الذي استخدمته أمانبور.

وفي تحقيق متعمق عن تاريخ بناء الشفاء، كتبت صحيفة “واينت” الإسرائيلية في نوفمبر 2023، وكذلك قبل ما يقرب من عشر سنوات في أغسطس 2014، أن التجديدات التي قادتها إسرائيل شملت طابقا سفليا تحت الأرض استولت عليه حركة حماس لاحقا. ومن غير الواضح ما إذا كان باراك أشار إلى تلك النقطة، أم أنه كان يعني "مخابئ" أخرى.

إن تكرار باراك لكلمة "مخبأ"، بدلا من "الطابق السفلي"، إلى جانب التركيز على البناء الإسرائيلي الصنع بدلا من قوله "مفترق الأنفاق" الذي بنته فيما بعد منظمة حماس كجزء من نظامها المعقد تحت الأرض، أدى إلى تضليل العديد من التقارير.