بعد وصول المعدات إلى معبر رفح: توقعات بإقامة ثاني مستشفى ميداني أردني في خان يونس خلال 48 ساعة

تأسس المستشفى الميداني الأردني الأول في غزة عام 2009 ويستقبل نحو 1200 مراجع يوميا. تدير المستشفى طواقم طبية وفنية وإدارية ويزود المستشفى بالمستلزمات الطبية والعلاجية لإدامة عمله كونه يقدم خدماته مجانا

أفاد تلفزيون المملكة الأردنية الرسمي بأنه وصلت الإثنين 40 شاحنة تحمل تجهيزات المستشفى الميداني الأردني الثاني في القطاع إلى رفح جنوبي قطاع غزة. مشيرا إلى أنه سينتهي العمل بتجهيزه في خان يونس خلال 48 ساعة وسيكون الأول الذي يدخل القطاع منذ بدء الحرب في غزة قبل 46 يوما.

من الجدير ذكره أن العاهل الأردني الملك عبد الله أعلن عبر حسابه في منصة "اكس" في 6 من الشهر الجاري أن سلاح الجو التابع للمملكة الأردنية قام بإنزال مساعدة طبية عاجلة الى المستشفى الميداني الأردني في غزة وقال :"هذا واجبنا لإخوتنا وأخواتنا المصابين في الحرب بغزة، دائما سنكون الى جانب إخوتنا الفلسطينيين".

وجاء أيضا على موقع الأناضول أنه مع إرسال تجهيزات المستشفى المقرر إقامته في خان يونس حيث تتجمع أعداد هائلة من النازحين يصبح عدد المرافق الطبية الأردنية في الضفة الغربية والقطاع خمسة.

يشار إلى أن الأردن أرسل مستشفى ميدانيا الخميس الفائت إلى نابلس، هذا إضافة إلى محطتين جراحيتين تعملان في جنين ورام الله.

تأسس المستشفى الميداني العسكري الأردني الأول في غزة عام 2009، ويستقبل من 1000 إلى 1200 مراجع يوميا. وتدير المستشفى طواقم طبية وفنية وإدارية تبدل كل 3 أشهر بطاقم جديد، كما يزود المستشفى مع بداية كل مهمة بالمستلزمات الطبية والعلاجية لإدامة عمله، كونه يقدم خدماته مجانا.