سلاح جديد يستخدمه حزب الله بالتصعيد ضد إسرائيل، فما هو؟

استخدم حزب الله هذا السلاح خلال التصعيد الذي وقع خلال الأيام الأخيرة

أعلن حزب الله خلال الأسابيع الأخيرة عن استخدامه سلاحا جديدا ضد إسرائيل، وهو صاروخ "بركان" ، وخلال التصعيد والقتال شمالي إسرائيل أكد حزب الله أكثر من مرة بأنه أطلق القذيفة تجاه إسرائيل. والمرة الأخيرة كانت الإثنين حين أعلن إطلاقه قذائف "بركان" تجاه القاعدة العسكرية "بيرنيت" الساعة الثامنة صباحا.

في خطاب حسن نصر الله في 11 تشرين ثاني/نوفمبر قال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله بأن حزب الله "بدا يستخدم صاروخ بركان" ، وإن استخدامه يشير الى زيادة أنواع صواريخ حزب الله وقال "طرأ تحسن بنشاطات التنظيم من ناحية الكمية وجودة السلاخ، أيضا باستخدام الطائرات المسيرة ونوع الصواريخ".

عمليا صاروخ "بركان" قذيفة ثقيلة الوزن وقصيرة المدى، يمكنها حمل رأس حربي ثقيل والتسبب بأضرار كبيرة. وذكرت صحيفة "النهار" بأن الرأس الحربي للقذيفة يزن 100 كيلوغرامات، وقادر على التسبب بدمار بقطر 150 متر، ووفقا لشبكة "المنار" التابعة لحزب الله الرأس الحربي "لبركان" يمكنه حمل مواد متفجرة بأوزان مختلفة ما بين 60 حتى 500 كيلوغرامات.

ولفتت صحيفة "النهار" أن القذيفة ينتجها حزب الله، واستخدمت في الماضي في سوريا ويتم اطلاقها من شاحنات صغيرة أو قواعد أرضية. ووفقا لتقارير من عام 2016 حزب الله امتلك الصواريخ من "بركان" والتي يبلغ سعره ما بين 300 حتى 400 دولار ويتم إطلاق القذيفة لمسافة قصيرة نسبيا، على الأغلب حتى 10 كيلومترات..