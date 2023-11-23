البيت الأبيض: "توجد إشارات إيجابية لرغبة إسرائيل والسعودية بمواصلة محادثات التطبيع"

المتحدث باسم مجلس الأمن تطرق أيضا الى قضية صفقة التبادل مؤكدا ان بلاده ستواصل جهودها لاعادة كافة المختطفين الإسرائيليين

قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي مساء الأربعاء أنه خلال محادثة عبر الانترنت مع قادة الجالية اليهودية في الولايات المتحدة إن جهود التطبيع بين إسرائيل والسعودية لا زالت متواصلة. ووفقا له، رغم التباطؤ الذي جاء بعد الحرب-والذي في بدايتها أعلنت السعودية عن وقف الاتصالات- توجد "إشارات إيجابية" على رغبة البلدين بمواصلة المفاوضات.

ويشار الى أن السعودية التي استضافت قمة إسلامية نافشت الأوضاع في غزة، كما عبرت بصورة متكررة عن إدانتها للعمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة لكن ولي العهد السعودي طالب أكثر من مرة بإعادة المختطفين الإسرائيليين الذين تحتجزهم حماس. وصرح وزير الخارجية السعودي قبل يومين إنه :"يجب على المجتمع الدولي تحمل المسؤولية ووقف إسرائيل، نطالب بوقف إطلاق نار فوري ومساعدات إنسانية".

كيربي تطرق أيضا خلال مؤتمره الصحافي لقضية صفقة المختطفين وقال :"لم نترك الأمر بعد ، لا زلنا هناك ونبذل جهودنا لإعادة كافة المختطفين، إسرائيل تواجه تهديد وجودي وسنهتم بحمايتها".

ولفت كيربي إلى أنه حتى الآن هرج 800 أمريكي -فلسطيني من معبر رفح المصري، وقال إنه في إطار الهدنة سيتم إضافة لإدخال الوقود الى المستشفيات، سيدخل أيضا "غاز الطبخ حتى يتمكن الناس من الطبخ".