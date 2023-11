الجيش الإسرائيلي: "على سكان الشجاعية وجباليا في مدينة غزة إخلاء مناطق سكنهم فورا"

دعا المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، اليوم الخميس، "سكان مدينة غزة وبالاخص أحياء البلدة القديمة جباليا والشجاعية إلى ضرورة اخلاء مناطق سكنكم بشكل فوري حفاظًا على سلامتكم وذلك عبر طريق صلاح الدين حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت القدس للوصول الى جنوب وادي غزة وللمنطقة الانسانية" وتابع "نحثكم على الاخلاء بشكل عاجل لان بقائكم هناك خطير".

