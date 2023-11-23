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الجيش الأمريكي يعلن اعتراض عدد كبير من المسيرات الانتحارية أطلقها الحوثيون

i24NEWS

دقيقة 1
سفينة بحرية أمريكية
DOD / AFPسفينة بحرية أمريكية

يأتي الحدث بعد ساعات من الإعلان عن اعتراض سلاح الجو الإسرائيلي صاروخ كروز اطلقه الحوثيون تجاه إسرائيل

أعلن الجيش الأمريكية الليلة (الأربعاء الخميس) عن اعتراض مجموعة من الطائرات المسيرة التي أطلقها الحوثيون في اليمن، يأتي هذا على خلفية التصعيد الهجمات الأمريكية في الشرق الأوسط، والتي جاءت بعد سلسلة من الهجمات التي نفذتها المجموعات المسلحة الموالية لإيران في العراق والتي أسفرت عن مقتل عدد كبير من النشطاء.

https://twitter.com/i/web/status/1727502473009733952

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وأعلنت القيادة المركزية في الشرق الأوسط التابعة للجيش الأمريكي، عن أن السفينة الحربية "يو آس توماس هاندر" اعترضت مسيرات انتحارية كثيرة أطلقها الحوثيون من اليمن، ووفقا للبيان، السفينة أجرت جولة في مياة البحر الأحمر، ولم تتسبب بإصابات للطاقم أو أي أضرار، ولم يوضح البيان إن كانت الطائرات المسيرة استهدفت السفينة الأمريكية أو أطلقت تجاه إسرائيل.

ويشار إلى أن الحوثيون في اليمن أعلنوا مسؤوليتهم عن إطلاق صاروخ كروز تجاه إسرائيل، وقبل من ساعات من ذلك أعلن سلاح الجو الإسرائيلي عن اعتراض الصاروخ.

https://twitter.com/i/web/status/1726639662234513758

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