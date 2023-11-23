وقال شاه ايران انه لم يكن من مصلحة ايران أن تؤتي اتفاقيات إبراهيم ثمارها فحاولوا تخريبها

انتقد نجل الشاه الإيراني رضا بهلوي احتجاز حماس للمختطفين الإسرائيليين لديها قائلا خلال حديثه مع i24NEWS :"استراتيجية حماس في احتجاز الرهائن تجعل الجماعة الجهادية تتبع النهج الذي تم صقله وتطويره في طهران"، وقال :" لقد جعلت إيران ووكلاؤها من أخذ الرهائن عملا تجاريا ...لقد تعلمت إيران من نقاط الضعف والتردد في العالم الغربي، وفهمت أن احتجاز الرهائن يؤتي ثماره". وشدد من جانب آخر على أنه لم يكن من مصلحة ايران ان تؤتي اتفاقيات إبراهيم ثمارها فحاولوا تخريبها.

وقال بهلوي خلال حديثه عن حماس :" إن محاولة محاربة الأعراض وحماس وإعادة الرهائن شيء، ولكن قبل كل شيء علينا علاج المرض، والمرض هو مصدر هذا التطرف والإرهاب. أي النظام الإيراني".

وأضاف بهلوي في إشارة الى الصورة الإقليمية الأوسع :"لم يكن من مصلحة هذا النظام أن تؤتي اتفاقيات إبراهيم ثمارها، فحاولوا تخريبها". "حماس هي مجرد مخالب من الأخطبوط طهران. مثل حزب الله، يتلقى الأموال والتدريب والمعدات، حيث يتم استثمار هذه الأموال الإيرانية التي لا يستفيد منها الناس... مصلحة العالم الحر هي وضع حد للنظام الإيراني".

وقال بهلوي إنه :"من خلال النأي بنفسها (ايران) عن هجوم حماس الدموي في 7 أكتوبر/تشرين أول، تحاول الحصول على أكبر قدر ممكن من الفضل دون تحمل المسؤولية والعواقب".

من جانبهم أعلن مسؤولون إيرانيون أنهم لم يتلقوا أي تحذير بشأن الهجوم الذي شنته حماس في 7 أكتوبر ضد إسرائيل، واستشهدوا به كسبب لعدم تدخلهم بالحرب.

ونقل عن مصادر إيرانية قولها بأن :"المرشد الأعلى الإيراني نقل رسالة واضحة الى رئيس حماس إسماعيل هنية خلال اجتماعهما في طهران أوائل تشرين ثاني/نوفمبر، أنتم لم تحذرونا عن هجوم 7 أكتوبر على إسرائيل ولن ندخل الحرب نيابة عنكم".