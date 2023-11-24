رئيس وزراء تايلاند: تلقينا تأكيدا بإطلاق سراح 12 رهينة تايلاندية عبر معبر رفح

من المتوقع أن تطلق حماس سراح 23 رهينة تايلاندية دون قيد أو شرط بعد وساطة إيرانية بين حركة حماس والحكومة التايلاندية،

قال رئيس وزراء تايلاند سريتا تافيسين، اليوم الجمعة، "تلقيت تأكيدا بإطلاق سراح 12 عاملا تايلانديا كانوا محتجزين لدى حركة حماس قطاع غزة".

وكان موقع "العربي الجديد" الإخباري، قد أكد أنه من المتوقع أن تطلق حماس سراح 23 رهينة تايلاندية دون قيد أو شرط بعد وساطة إيرانية بين حركة حماس والحكومة التايلاندية، ويعتبر هذا الاتفاق، الذي يختلف عن الهدنة المؤقتة التي تم التوصل إليها بين إسرائيل وحماس، من شأنه أن يسمح لهؤلاء المواطنين، وأغلبهم من العمال المزراعيين في الكيبوتسات على حدود غزة، باستعادة حريتهم قبل إعادتهم إلى تايلاند.

وزودت طهران بانكوك بتفاصيل عن الحالة الصحية للرهائن "الآمنين والسليمين" الذين ينبغي إطلاق سراحهم بعد 49 يوما من الأسر. وتعد تايلاند إحدى الدول الأكثر تضررا من الهجوم الذي وقع يوم 7 أكتوبر. هناك 40 قتيلاً و23 إلى 25 رهينة. وكان مقدمو الرعاية والعمال الزراعيون، الذين غالبًا ما يتم نفيهم من أفقر مناطق المملكة على أمل تحسين الظروف المعيشية والأجور، كان العمال التايلانديون من بين أوائل الضحايا.

تشهد العديد من القصص على أعمال بطولية، خاصة من جانب المساعدين ومقدمي الرعاية. وسرعان ما فهم الكثير منهم ما كان يحدث وقرروا البقاء مع مريضهم، ودفع حياتهم ثمناً لذلك. قبل 7 أكتوبر، كان لدى تايلاند 30 ألف مواطن في إسرائيل. ومنذ السبت الأسود، تمت إعادة 8000 شخص فقط إلى وطنهم.