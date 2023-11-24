الخارجية الإسرائيلية تستدعي سفيري بلجيكا وإسبانيا، ونتنياهو يدين تصريحات رئيسي الوزراء

إيلي كوهين: “ندين المزاعم الكاذبة لرئيسي وزراء إسبانيا وبلجيكا بشأن دعم الإرهاب”.وأضاف أن "إسرائيل تتصرف وفقا للقانون الدولي وتحارب منظمة إرهابية قاتلة أسوأ من داعش"

أدان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الجمعة، بشدة تصريحات رئيسي الوزراء البلجيكي والإسباني، اللذين "لا يتحملان المسؤولية الكاملة عن الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها حماس، والتي ذبحت مواطنينا واستخدمت الفلسطينيين كدروع بشرية".

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، قد استدعى سفيري إسبانيا وبلجيكا احتجاجا على التصريحات الداعمة للمعارضة في الحرب، وقال إيلي كوهين، مساء اليوم الجمعة،وقال إيلي كوهين: “ندين المزاعم الكاذبة لرئيسي وزراء إسبانيا وبلجيكا بشأن دعم الإرهاب”.وأضاف أن "إسرائيل تتصرف وفقا للقانون الدولي وتحارب منظمة إرهابية قاتلة أسوأ من داعش ترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".

ومع إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين الأوائل من أسر حماس، عقد زعماء بلجيكا وأسبانيا مؤتمرا صحفيا بالقرب من المعبر الحدودي بين مصر وقطاع غزة، ودعوا إلى وقف دائم لإطلاق النار.

واحتفل سانشيز بدخول شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي، ودعا إسرائيل إلى إنهاء حربها ضد حماس.