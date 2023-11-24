الرئيس المصري يدعو إلى "الاعتراف بالدولة الفلسطينية، إحياء مسار حل الدولتين فكرة استنفدت"

السيسي:"قطاع غزة شهد في العقود الأخيرة صراعات متتالية، وهذا يتطلب اعتراف المجتمع الدولي بدولة فلسطين واندماجها في الأمم المتحدة... وهذا سيكون ضمانة الجدية".

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الجمعة،"إحياء مسار حل الدولتين فكرة استنفدت" ودعا إلى "الاعتراف بالدولة الفلسطينية"، وذلك لدى استقباله رئيسي الوزراء الإسباني والبلجيكي في القاهرة. وجاء كلام السيسي في اليوم الذي بدأ فيه سريان هدنة بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة ستترافق مع إطلاق رهائن محتجزين لدى حماس وفصائل فلسطينية أخرى في مقابل معتقلين فلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

وقدرالسيسي الذي استقبل رئيسي الوزراء الاسباني والبلجيكي في القاهرة أن إحياء عملية السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين "ربما ليس هو ما هو ضروري في المستقبل القريب" وتابع "نتائج هذا المسار المتعثر على مدى 30 عاماً تخبرنا أنه يتعين علينا اعتماد نهج مختلف"، مذكراً بأن "قطاع غزة شهد في العقود الأخيرة صراعات متتالية، وهذا يتطلب اعتراف المجتمع الدولي بدولة فلسطين واندماجها في الأمم المتحدة... وهذا سيكون ضمانة الجدية".

جاءت تصريحات السيسي بعد ساعات قليلة من دخول الهدنة حيز التنفيذ بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة. وهذه الهدنة، التي تم التفاوض عليها بمساعدة قطر والولايات المتحدة ومصر، يجب أن يصاحبها إطلاق سراح حوالي عشرة رهائن محتجزين في قطاع غزة بعد الظهر مقابل حوالي 40 سجينًا فلسطينيًا محتجزين في إسرائيل.