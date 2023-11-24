الاتفاق بين إسرائيل وحماس: صور وأسماء الرهائن الإسرائيليين الـ 13 المفرج عنهم من طرف حماس

“قواتنا ترافق الرهائن المفرج عنهم حتى يجتمعوا مع عائلاتهم في المستشفيات”. وتابع: “قادة وجنود الجيش الإسرائيلي يحيون ويقبلون الرهائن العائدين إلى منازلهم”.

تم التعرف على الرهائن الإسرائيليين الثلاثة عشر الذين أفرجت عنهم حماس يوم الجمعة وهم:

حنا كاتسير، 77 عامًا/ مارجاليت موزيس، 77 عامًا / يافا عدير 85 عاماً / هانا بيري، 79 عامًا / أدينا موشيه، 72 عامًا/ دانييل ألوني، 44 عاماً؛ وإميليا ألوني، 9 سنوات / روثي موندر، 78 عامًا؛ كيرين موندر، 54 عامًا؛ وأهاد موندر، 9 سنوات / وأبيب أشير، سنتان؛ راز آشر، 5؛ ودورون كاتز آشر، 34 عامًا.

27A الرهائن الإسرائيلية التي أفرجنت عنها حماس اليوم 24.11.2023

وأكد الجيش الإسرائيلي في بيان، مساء اليوم الجمعة، أن الرهائن الثلاثة عشر موجودون في الأراضي الإسرائيلية وترافقهم القوات الخاصة والشاباك بعد خضوعهم لتقييم طبي. وجاء في البيان أن “قواتنا ترافق الرهائن المفرج عنهم حتى يجتمعوا مع عائلاتهم في المستشفيات”. وتابع: “قادة وجنود الجيش الإسرائيلي يحيون ويقبلون الرهائن العائدين إلى منازلهم”. وأضاف الجيش الإسرائيلي: “سنواصل العمل مع أجهزة مؤسسة الدفاع من أجل إعادة جميع الرهائن”. كما يطلب الجيش الإسرائيلي من الجمهور “التحلي بالصبر والحساسية واحترام خصوصية الرهائن المفرج عنهم وعائلاتهم”.