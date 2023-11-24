جو بايدن: "هناك فرصة لتمديد الهدنة في غزة ونتوقع إطلاق سراح المزيد من الرهائن"

قال بايدن:" دولتان لشعبين هو الحل للسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين"أشار إلى أنه طلبت من نتنياهو "الحد من سقوط ضحايا مدنيين خلال عملية القضاء على حماس".

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الجمعة، إن "صفقة إطلاق سراح الرهائن بين إسرائيل وحماس تطلبت جهدا دبلوماسيا أميركيا مكثفا"واضاف"إطلاق سراح الرهائن مجرد بداية"وأكد على انه على اتصال مباشر مع قطر وإسرائيل لضمان تنفيذ كافة بنود الصفقة" وتابع"أتقدم بالشكر لقادة مصر وقطر وإسرائيل على جهودهم بشأن الاتفاق"

وقال بايدن:" دولتان لشعبين هو الحل للسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين" واضاف"سأبقى على اتصال مع قادة مصر وقطر وإسرائيل لتنفيذ المزيد من الهدن"وأشار إلى أنه طلبت من نتنياهو "الحد من سقوط ضحايا مدنيين خلال عملية القضاء على حماس".

كما قدر الرئيس الأمريكي أن هناك "فرصا حقيقية" لتمديد التهدئة التي تم الاتفاق عليها لمدة أربعة أيام بين إسرائيل والحركة الإرهابية الفلسطينية في قطاع غزة، والتي دخلت حيز التنفيذ فجر الجمعة. وقال في اليوم التالي لعطلة عيد الشكر الأميركية "اليوم، دعونا نكون ممتنين لجميع العائلات التي تم لم شملها وتلك التي ستجتمع قريباً"

وأضاف جو بايدن: "كل هؤلاء الرهائن مروا بمحنة رهيبة وهذه بداية رحلة شفاء طويلة لهم"، مشيراً إلى أنهم كانوا حاضرين في "صلواته". وقال الرئيس الأمريكي: "في الأيام المقبلة، نتوقع إعادة عشرات الرهائن إلى عائلاتهم". وأضاف: "نستذكر أيضًا أولئك الذين ما زالوا في الأسر ونعد بالعمل من أجل إطلاق سراحهم"، في إشارة خاصة إلى مصير ثلاثة مواطنين أمريكيين، بينهم فتاة تبلغ من العمر أربع سنوات، لم يظهروا في المجموعة. من المفرج عنهم يوم الجمعة.

وأكد جو بايدن: "علينا أن نجدد التزامنا بالعمل من أجل حل الدولتين" بين إسرائيل والفلسطينيين، معتبرًا أن ذلك "أكثر أهمية من أي وقت مضى". وأكد بايدن على أن “الاستمرار في طريق الإرهاب والعنف والقتل والحرب يعني إعطاء حماس ما تريد”. وقال إنه "يشجع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على التركيز على تقليل الخسائر في صفوف المدنيين بينما يحاول القضاء على حماس، وهو هدف مشروع". وقال "إنها مهمة صعبة. ما أتوقعه وآمله هو أن بقية العالم العربي... سوف يضغط على جميع الأطراف... لوقف هذا في أسرع وقت ممكن. نحن قادرون على ذلك"