كتائب القسام تعدم فلسطينيين في طولكرم للاشتباه بتعاونهما مع إسرائيل

وقامت كتائب القسام بتعليق الشابين بعد قتلهما واعدامهما على عامود كهرباء وتجمهر حشد حولهما

على خلفية عمليات الإغتيال التي نفذها الجيش الإسرائيلي خلال الأيام الأخيرة، أعدمت كتائب عز الدين القسام-الذراع العسكرية لحركة حماس في طولكرم وجنين الليله (الجمعة-السبت) فلسطينيين للاشتباه بتعاونهما مع إسرائيل، الأمر الذي يشير الى فقدان سيطرة السلطة الفلسطينية في هذه المناطق.وبعد تنفيذ عملية الإعدام تم تعليق الفلسطينيين على عامود كهربائي وتجمهر حشد كبير حولهم.

واعترف الفلسطينيان الذين تم إعدامهما في توثيق مصور أنهم ساعدوا الجيش الإسرائيلي للقضاء على مسلحين في طولكرم، حيث زعم أحدهما حصوله على 17 الف شاقل والثاني على 10 آلاف شاقل.

تنظيم يطلق على نفسه " جهاز أمن المقاومة" تطرق الى عملية الإعدام وقال في بيان :"نرغب أن نعلمكم أنه لا توجد حصانة لأي عميل أو خائن وكل من يثبت بأنه متورط بأي عملية اغتيال لمقاتلينا ومقاومينا، سنهاجمه، ونلاحقه وسنحكم عليه بالإعدام". وتابعوا "الى كل من باع نفسه الى العدو، نقول: عودوا الى حضن وطنكم وشعبكم، وأبواب التوبة أمامكم ".

ومنذ الحرب في غزة، فإنه الى جانب نشاط الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، الجيش الإسرائيلي ينشط أيضا في الضفة الغربية ونفذ عدد من الاعتقالات والعمليات التي أدت الى اغتيال عدد من المسلحين الفلسطينيين. وليلة الثلاثاء-الأربعاء الماضي نفذت القوات الإسرائيلية عملية في مخيم طولكرم، وأعلنت العثور على عبوات ناسفة بموقع بالمكان، كما هاجمت طائرة مسيرة مسلحين فلسطينيين وأسفر الهجوم عن مقتل ستة مسلحين فلسطينيين.